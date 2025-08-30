Вже був замах: нардеп Княжицький назвав ймовірних замовників убивства Парубія (відео)

Народний депутат України Микола Княжицький вважає, що вбивство його однопартійця та ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія має "російський слід". Він додає, що саме через активність відомого діяча було вбито.

Related video

Княжицький додає, що на Парубія вже намагалися здійснити замах біля готелю "Київ", розповів депутат журналістам Новини.Live

Коментар Княжицького щодо вбивства Андрія Парубія (дивитися з 4:00)

На думку нардепа, Парубія було вбито, тому що це "російська помста за його позицію", у чому в Княжицького "нема жодних сумнівів".

"Він був дуже активним у Комітеті з питань оборони. Він завжди позиціонував себе як державник і вважав, що під час війни якимись суперечками не варто займатися", — підкреслив політик.

Княжицький додав, що вбивством Парубія намагаються не тільки налякали, але й "знищити тих людей, які є справжніми, відповідальними та українськими лідерами".

"Це і є мета росіян: вони хочуть знищити націю і хочуть знищити її лідерів. І вони завжди так робили", — резюмував Княжицький і нагадав, що вони обговорювали про загрози такої діяльності.

Так політика натякнув на те, що в грудні 2014 року на Парубія скоїли замах, коли він перебував з соратниками в готелі "Київ". Тоді невідомий кинув гранату в напрямку людей, однак ніхто не постраждав.

Раніше Фокус повідомляв, що у Львові було вбито колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Поліція повідомляє, що наразі тривають пошуки причетного до вбивства політика.

Згодом стало відомо, що кілер стріляв у політика вісім разів і зник з місця злочину. Згодом в мережі оприлюднили фото ймовірного злочинця.