Уже было покушение: нардеп Княжицкий назвал вероятных заказчиков убийства Парубия (видео)

Народный депутат Украины Николай Княжицкий считает, что убийство его однопартийца и экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия имеет "российский след". Он добавляет, что именно из-за активности известного деятеля был убит.

Related video

Княжицкий напомнил, что на Парубия уже пытались совершить покушение возле гостиницы "Киев", рассказал депутат журналистам Новости.Live

Комментарий Княжицкого по поводу убийства Андрея Парубия (смотреть с 4:00)

По мнению нардепа, Парубий был убит, потому что это "российская месть за его позицию", в чем у Княжицкого "нет никаких сомнений".

"Он был очень активным в Комитете по вопросам обороны. Он всегда позиционировал себя как государственник и считал, что во время войны какими-то спорами не стоит заниматься", — подчеркнул политик.

Княжицкий добавил, что убийством Парубия пытаются не только напугать, но и "уничтожить тех людей, которые являются настоящими, ответственными и украинскими лидерами".

"Это и есть цель россиян: они хотят уничтожить нацию и хотят уничтожить ее лидеров. И они всегда так делали", — резюмировал Княжицкий и напомнил, что они обсуждали об угрозах такой деятельности.

Так политика намекнул на то, что в декабре 2014 года на Парубия совершили покушение, когда он находился с соратниками в гостинице "Киев". Тогда неизвестный бросил гранату в направлении людей, однако никто не пострадал.

Ранее Фокус сообщал, что во Львове был убит бывший спикер ВР Андрей Парубий. Полиция сообщает, что сейчас продолжаются поиски причастного к убийству политика.

Впоследствии стало известно, что киллер стрелял в политика восемь раз и скрылся с места преступления. Впоследствии в сети обнародовали фото предполагаемого преступника.