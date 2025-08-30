Убийство Андрея Парубия во Львове: что известно о политике (фото, видео)

Андрей Парубий, который погиб 30 августа от пули убийцы, был председателем Верховной Рады Украины с 14 апреля 2016 года по 28 августа 2019 года.

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в Червонограде Львовской области, был внуком пулеметчика Вооруженных сил Украинского государства и Украинской галицкой армии. В 1994 году получил историческое образование в ЛНУ им. Франко, а в 2001 году выпустился из аспирантуры Львовской политехники, получив диплом по политологии и социологии, пишет Фокус.

Работая лаборантом в Институте общественных наук АН УССР, стал руководителем националистической молодежной организации Общество "Спадщина". Он участвовал в национально-освободительном движении и организовывал первые в Украине пикеты. В 1989 Парубий был арестован за организацию несанкционированного митинга.

Андрей Парубий — лидер организации "Спадщина" Фото: из открытых источников

Политическая деятельность

В 1990 году Андрей Парубий был избран депутатом Львовского областного совета, где он стал секретарем постоянной депутатской комиссии по вопросам молодежи и спорта.

В 1991 году вместе с Олегом Тягнибоком стал основателем Социал-национальной партии Украины (СНПУ), которая в 2004 году была переименована во Всеукраинское объединение "Свобода".

Андрей Парубий во времена руководства молодежным крылом СНПУ "Патриот Украины"

В 1994-1998 годах — депутат Львовского горсовета, а с 2002 года был заместителем председателя Львовского областного совета.

Андрей Парубий был активным участником "Оранжевой революции" и во время событий ноября-декабря 2004 года был комендантом Украинского дома в Киеве.

С 2007 по 2012 — народный депутат Украины VI созыва от блока "Наша Украина — Народная самооборона", председатель подкомитета по вопросам контроля над осуществлением внешних отношений Комитета Верховной Рады по иностранным делам. Член депутатской группы Вячеслава Кириленко "За Украину!". В январе 2010 года Андрей Парубий в эфире шоу Савика Шустера подрался с Олегом Ляшко, который без приглашения пришел в студию, чтобы подискутировать с президентом Виктором Ющенко.

В 2011 году после того, как во время акции протеста "чернобыльцы" и "афганцы" пытались силой войти в здание парламента, Парубий с помощью болгарки срезал часть металлического забора, который был установлен вокруг здания Верховной Рады режимом Януковича.

Андрей Парубий срезает металлический забор возле здания ВРУ Фото: из открытых источников

В феврале 2012 года политик написал заявление о выходе из "Нашей Украины", а в июне вступил в партию "Фронт Змин".

С 2012 по 2014 год был народным депутатом Украины VII созыва от ВО "Батькивщина". Председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения интеграции Украины в международное научное и образовательное пространство Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования.

Евромайдан и СНБО

С ноября 2013 по февраль 2014 года координировал функционирование Евромайдана, будучи фактическим комендантом палаточного городка и руководил отрядами Самообороны Майдана. В декабре 2014 года во время встречи Парубия с депутатами и соратниками из "Самообороны" возле гостиницы "Киев", в них бросили гранату. Парубий впоследствии заявил, что одним из организаторов покушения был бывший полковник Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины Сергей Асавелюк, который командовал снайперами во время расстрела Майдана.

После подписания 21 февраля 2014 года Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине между президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции отряды Самообороны взяли под контроль правительственный квартал в Киеве.

Андрей Парубий в 2014 году Фото: Из открытых источников

27 февраля, после победы Евромайдана и отстранения Виктора Януковича от власти, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов назначил Парубия Секретарем Совета нацбезопасности и обороны, из-за чего он добровольно сложил депутатские полномочия. Во время пребывания Парубия в должности Секретаря СНБО Россия начала аннексию Крыма и вооруженный конфликт на Донбассе. Парубий, как секретарь СНБО, курировал антитеррористическую операцию на востоке Украины. 7 августа он объявил, что подал отставку с занимаемой должности и его просьбу удовлетворил президент Петр Порошенко.

Депутатство (2014-2016 гг.)

В августе 2014 года Парубий покинул политсовет партии "Батькивщина" и на внеочередных выборах в Верховную Раду был избран народным депутатом по партийному списку от "Народного фронта". Был избран первым заместителем председателя Верховной Рады Украины Владимиром Гройсманом, а после того, как последний возглавил Кабинет Министров, 14 апреля 2016 года Парубий был избран Председателем Верховной Рады.

Андрей Парубий и Владимир Гройсман Фото: Из открытых источников

Награды и почетные звания

Парубий награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V ст. и Орденом "За заслуги" III степени. Кроме того, в 2014 году он получил пистолет "Форт 17-05" калибра 9 мм как поощрительную награду МВД Украины.

Жена Парубия Ульяна родилась 26.12.1978 года во Львове, работает на кафедре фольклористики Львовского национального университета.

Дочь Ярина родилась в 2001 году.

Ульяна, Ярина и Андрей Парубии

В своем последнем посте в соцсетях Андрей Парубий поздравлял украинцев с Днем Независимости, выражая убеждение, что страна победит в борьбе.

Ранее Фокус сообщал, что во Львове был убит бывший спикер ВР Андрей Парубий. Впоследствии стало известно, что киллер стрелял в политика восемь раз и скрылся с места преступления.

Народный депутат Украины Николай Княжицкий считает, что убийство его однопартийца и экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия имеет "российский след".