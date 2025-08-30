Убийство Парубия во Львове: полиция еще ищет киллера и не исключает "российский след" (видео)

В Нацполиции начали анализ камер видеонаблюдения по маршруту подхода и ухода преступника и опрашивают свидетелей.

Во Львове прошел брифинг руководителя полиции Львовской области и сотрудников прокуратуры и СБУ относительно убийства политика Андрея Парубия. В Нацполиции сообщили, что сейчас анализируют видео с камер наблюдения и отметили, что видео, на котором видно момент убийства, в сети оказалось случайно. И личность того, кто "слил" видео, устанавливают.

В Нацполиции сообщили, что в Андрея Парубия стреляли из короткоствольного огнестрельного оружия. Выстрелов было восемь.

Личность стрелка еще не установлена.

"Для установления личности убийцы Парубия начат анализ камер видеонаблюдения по маршруту подхода и ухода преступника. Также начато установление и опрос свидетелей и очевидцев. В настоящее время полиция четко понимает, что преступление очень тщательно планировалось. И преступник тщательно готовился к его совершению", — коротко отметили правоохранители.

Также сообщили, что сейчас рассматривают несколько версий, в том числе и "российский след".

Больше информации в Нацполиции не сообщили, заявив, что это может повредить поиску того, кто убил Андрея Парубия

Убийство Андрея Парубия — что известно

Выстрелы раздались во Львове на улице Ефремова около полудня 30 августа. В результате полученных травм на месте погиб действующий народный депутат и бывший председатель Верховной Рады 54-летний Андрей Парубий. В городе объявили спецоперацию "Сирена" для задержания убийцы.

В Национальной полиции информировали, что в Нацполицию поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Стрелял мужчина, похожий на курьера.

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий впоследствии официально подтвердил убийство Андрея Парубия.

"Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения. Все детали будут разглашаться в порядке и объеме, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством", — заявили в Нацполиции.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту умышленного убийства бывшего председателя Верховной Рады и народного депутата Украины VI-IX созывов (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

На место происшествия прибыло руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты.

Старшим группы прокуроров определен руководитель Львовской областной прокуратуры.

Напомним, Фокус писал об инциденте во Львове. В сети оказалось видео, на котором зафиксирован момент убийства Андрея Парубия и фото вероятного киллера.

Также мы писали о персоне Андрея Парубия и его карьере в политике.