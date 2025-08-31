Убийство Андрея Парубия: в УГО объяснили, почему чиновник был без государственной охраны

После убийства Андрея Парубия во Львове выяснилось, что чиновник находился без государственной охраны. Управление государственной охраны Украины (УГО) прокомментировало ситуацию и объяснило, почему Парубий был без охраны.

Related video

УГО в своем объяснении ссылается на статью 6 об "Обеспечении безопасности должностных лиц" Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" от 4 марта 1998 года. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице ведомства в Facebook вечером 30 августа.

Как говорится в пояснении, экс-чиновники имеют право на государственную охрану после завершения своих полномочий в течение одного года. И это при условии, если в отношении них нет ни одного обвинительного приговора в суде.

Государственная охрана предусматривается для следующих должностных лиц на местах постоянного и временного пребывания:

председателя ВРУ;

премьер-министра;

председателя Конституционного суда Украины;

председателя Верховного суда;

первого заместителя председателя ВРУ;

первого вице-премьер-министра;

главы МИД;

генпрокурора;

заместителя председателя ВРУ.

Отмечается, что в течение срока полномочий перечисленным должностным лицам предоставляется государственная охрана, как и членам их семей.

В УГО также отметили, что действовали исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

Убийство Андрея Парубия во Львове: что известно

30 августа во Львове неизвестный застрелил известного общественно-политического деятеля: погибшим оказался бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщило "Суспільне".

Журналист Виталий Глагола информировал, что в Парубия стреляли восемь раз. На месте было найдено семь гильз, отметили в "Суспільному".

Впоследствии в сети распространили кадры с камер видеослежения, на которых видно, как происходило убийство Андрея Парубия. Они демонстрируют мужчину в форме курьера с соответствующим рюкзаком. Он некоторое время шел за политиком, а потом произвел выстрелы.

В Национальной полиции сообщили, что поиски киллера продолжаются. При этом правоохранители не исключают "российский след" в этом убийстве.

Главный редактор издания "Ратуша" Николай Савельев заметил общие вещи в убийствах Парубия и Ирины Фарион. Киллер в течение нескольких дней следил за домом, возле которого чиновник был убит.