Следил несколько дней: журналист заметил общие черты между убийством Парубия и Фарион

Убийца несколько дней наблюдал за домом, где вскоре был убит Андрей Парубий, отметил львовский журналист Николай Савельев.

Related video

В субботу днем, 30 августа, на улице Ефремова во Львове был убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий, и киллер стрелял, по предварительной информации, пять или шесть раз, сообщил главный редактор издания "Ратуша" Николай Савельев.

Журналист отметил, что по информации источников в правоохранительных органах, точных выстрелов было четыре.

Важно

В Парубия стреляли восемь раз: опубликовано фото вероятного киллера, — журналист

"Все приглушены. Между первым и тремя следующими — где-то две или три секунды", — сообщил он подробности, одновременно подчеркивая, что ситуация пока не совсем понятна, поскольку с места убийства полиция изъяла, как минимум, семь гильз.

Важно

Убийство Парубия во Львове: появилось видео с камер наблюдения

Николай Савельев отметил, что стрелял убийца, с большой вероятностью, из пистолета Макарова.

Также он отметил, что киллер уже несколько дней подряд дежурил под соседним домом и несмотря на жару постоянно находился в куртке и фирменном шлеме сети доставки "Глово".

Фокус писал, что 30 августа во Львове неизвестный застрелил известного общественно-политического деятеля, бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Сейчас полиция устанавливает личность стрелка и место его пребывания.

Напомним, как заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, подозреваемый в убийстве языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион готовился к совершению преступления минимум 2 месяца.