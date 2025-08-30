Пильнував кілька днів: журналіст помітив спільні риси між вбивством Парубія та Фаріон

Убивця декілька днів спостерігав за будинком, де невдовзі було вбито Андрія Парубія, зауважив львівський журналіст Микола Савельєв.

У суботу вдень, 30 серпня, на вулиці Єфремова у Львові було вбито ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія, й кілер стріляв, за попередньою інформацією, пʼять або шість разів, повідомив головний редактор видання "Ратуша" Микола Савельєв.

Журналіст зазначив, що за інформацією джерел у правоохоронних органах, влучних пострілів було чотири.

"Всі приглушені. Між першим і трьома наступними — десь дві чи три секунди", — повідомив він подробиці, водночас наголошуючи, що ситуація наразі не зовсім зрозуміла, оскільки з місця вбивства поліція вилучила, як мінімум, сім гільз.

Микола Савельєв зазначив, що стріляв вбивця, з великою вірогідністю, з пістолета Макарова.

Також він наголосив, що кілер вже кілька днів поспіль пильнував під сусіднім будинком й попри спеку постійно перебував у куртці і фірмовому шоломі мережі доставки "Глово".

Фокус писав, що 30 серпня у Львові невідомий застрелив відомого громадсько-політичного діяча, колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Наразі поліція встановлює особу стрільця та місце його перебування.

