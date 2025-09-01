Убийство Андрея Парубия: вероятный убийца дал первые показания правоохранителям

Подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Украины и действующего народного депутата от партии "Европейская Солидарность" Андрея Парубия дал первые показания следственным органам.

Related video

Сейчас с вероятным убийцей проводят неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что говорил с Генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства", — написал Зеленский.

Он также подчеркнул, что вся команда правоохранителей и работников прокуратуры продолжают работать круглосуточно.

Отметим, что пресс-служба Службы безопасности Украины накануне сообщала, что по данным следствия, покушение на Андрея Парубия тщательно готовилось заранее.

"Исполнитель изучал график передвижений погибшего, прокладывал маршрут и подготовил план побега", — отметили в СБУ.

Напомним, после полуночи 1 сентября Владимир Зеленский заявил, что подозреваемого в убийстве Андрея Парубия задержали.

31 августа в УГО объяснили, почему Андрей Парубий в день убийства был без государственной охраны.