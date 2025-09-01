Подозреваемого в убийстве Андрея Парубия задержали, — Зеленский

Подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Украины и народного депутата от партии "Европейская солидарность" Андрея Парубия задержали.

Сейчас продолжаются необходимые следственные действия, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия. Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены", — написал Зеленский.

В то же время Игорь Клименко уточнил, что подозреваемого задержали в Хмельницкой области.

"Много деталей сейчас не будет. Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега", — отметил Клименко.

Он также подчеркнул, что выйти на след предполагаемого стрелка правоохранителям удалось в течение первых 24 часов, а уже менее чем за 36 часов — задержать его.

Напомним, 31 августа стало известно, что убийца Андрея Парубия знал маршрут отхода через слепые зоны камер видеонаблюдения.

Накануне в УГО объяснили, почему Андрей Парубий в день убийства был без государственной охраны.