Убийство Парубия: киллер знал маршрут отхода через слепые зоны камер видеонаблюдения

Правоохранители отрабатывают сразу несколько версий по делу об убийстве бывшего председателя Верховной Рады и депутата от "Евросолидарности" Андрея Парубия. Следствие проверяет видео с камер, объявления о продаже вещей и сотни телефонных номеров.

Об этом сообщило издание "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отрабатываются три основных направления.

Камеры и слепые зоны

По данным следствия, киллер заранее продумал маршрут отхода. Он воспользовался слепыми зонами видеонаблюдения, где, вероятно, переоделся и оставил электровелосипед. На фото и видео идентифицировать нападавшего невозможно, поскольку лицо полностью закрывал шлем.

Форма курьера и велосипед

Еще одно направление расследования касается того, как преступник получил одежду курьера и транспорт. Версия, что он действительно работал в службе доставки, рассматривается, но маловероятна. По предварительным данным, экипировка могла быть приобретена или украдена. В связи с этим проверяют заявления о кражах и объявления о продаже подобных вещей.

Телефоны и арендованные квартиры

Третий блок работы следователей — это анализ активности мобильных устройств в районе преступления. Особое внимание обращают на номера, которые были выключены накануне или сразу после убийства. Это может помочь выйти не только на исполнителя, но и на возможных сообщников.

Кроме того, проверяются сотни арендованных квартир, которые могли снимать на короткое время неизвестные. Есть предположение, что кто-то из жильцов мог заметить рюкзак курьера у таких нанимателей. По данным источника, киллер или его помощники могли длительное время вести наблюдение за Парубием и для этого арендовали жилье поблизости.

Напомним, бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий был убит неизвестным 30 августа во Львове. Мужчина в форме курьера службы Glovo совершил несколько выстрелов в политика и скрылся с места происшествия.

