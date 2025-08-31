Вбивство Парубія: кiлер знав маршрут вiдходу через слiпi зони камер вiдеоспостереження

Правоохоронці відпрацьовують одразу кілька версій у справі про вбивство колишнього голови Верховної Ради та депутата від "Євросолідарності" Андрія Парубія. Слідство перевіряє відео з камер, оголошення про продаж речей та сотні телефонних номерів.

Про це повідомило видання "СТРАНА.ua" з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Відпрацьовуються три основних напрямки.

Камери та сліпі зони

За даними слідства, кілер заздалегідь продумав маршрут втечі. Він скористався сліпими зонами відеоспостереження, де, ймовірно, переодягнувся та залишив електровелосипед. На фото і відео ідентифікувати нападника неможливо, оскільки обличчя повністю закривав шолом.

Форма кур’єра і велосипед

Ще один напрямок розслідування стосується того, як злочинець отримав одяг кур’єра та транспорт. Версія, що він дійсно працював у службі доставлення, розглядається, але малоймовірна. За попередніми даними, екіпіровка могла бути придбана або вкрадена. У зв’язку з цим перевіряють заяви про крадіжки та оголошення про продаж подібних речей.

Телефони та орендовані квартири

Третій блок роботи слідчих — це аналіз активності мобільних пристроїв у районі злочину. Особливу увагу звертають на номери, які були вимкнені напередодні або одразу після вбивства. Це може допомогти вийти не лише на виконавця, а й на можливих спільників.

Крім того, перевіряються сотні орендованих квартир, які могли знімати на короткий час невідомі. Є припущення, що хтось із мешканців міг помітити рюкзак кур’єра у таких наймачів. За даними джерела, кілер або його помічники могли тривалий час вести спостереження за Парубієм і для цього орендували житло поблизу.

Нагадаємо, колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія було вбито невідомим 30 серпня у Львові. Чоловік у формі кур'єру служби Glovo здійснив кілька пострілів у політика та зник з місця події.

