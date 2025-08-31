Парубія поховають 2 вересня: Садовий повідомив подробиці

Міська влада Львова оприлюднила інформацію про прощання з політиком Андрієм Парубієм, якого вбили посеред білого дня у суботу, 30 серпня.

Related video

Заупокійна всенічна служба за загиблим народним депутатом Андрієм Парубієм розпочнеться у понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра на площі св. Юра, 5, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Після парастасу, у вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону.

Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання.

Поховають політика на Личаківському цвинтарі.

Вбивство Андрія Парубія

На місці вбивства у Львові Фото: Скриншот

Колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія було вбито невідомим 30 серпня у Львові. Чоловік у формі кур'єру служби доставки Glovo здійснив кілька пострілів у політика та зник з місця події.

На місці, де вбили Парубія, знайшли сім гільз, водночас журналіст Віталій Глагола, посилаючись на власні джерела у поліції Львова, повідомляв про вісім пострілів.

Головний редактор видання "Ратуша" Микола Савельєв зазначив, що за інформацією джерел у правоохоронних органах, влучних пострілів було чотири.

У Нацполіції повідомили, що в Андрія Парубія стріляли з короткоствольної вогнепальної зброї. Правоохоронці розглядають кілька версій, в тому числі й "російський слід".

Народний депутат Роман Костенко вважає, що вбивством Андрія Парубія Росія відкрила новий етап війни, коли замахи за допомогою терактів організовують на перших осіб держави.

Тим часом, як стало відомо, колишні високопосадовці мають право на послуги, які надає управління державної охорони, лише після завершення своїх повноважень упродовж року.

У Києві, на будівлі Верховної Ради України, вшановуючи пам’ять народного депутата кількох скликань, ексспікера парламенту Андрія Парубія, було приспущено Державний Прапор.