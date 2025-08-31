Вбивство Парубія: на будівлі ВРУ приспустили державний прапор (фото)

Українські парламентарі вшановують пам’ять народного депутата кількох скликань, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія.

На будівлі Верховної Ради України було приспущено Державний Прапор, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Так ми вшановуємо пам’ять Андрія Парубія — народного депутата кількох скликань, Голови Верховної Ради VIII скликання, якого було вбито у Львові. Його смерть стала великою втратою для парламенту і всієї України", — наголосив спікер.

Приспущений прапор перед будівлею ВРУ Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Він зазначив, що прапор залишатиметься приспущеним упродовж трьох діб — як знак скорботи та глибокої поваги.

Водночас у Львові на місце вбивства Андрія Парубія приносять лампадки та квіти, інформує "Суспільне".

Лампадки та квіти на місці трагедії Фото: Суспільне

Приходять як родичі, так і небайдужі містяни. Також, як зазначається, на місці вбивства досі працюють правоохоронці, тривають слідчі дії.

Фокус повідомляв, що у Львові було вбито колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Кілер стріляв у політика вісім разів і зник із місця злочину.

Львівський журналіст Микола Савельєв зазначив, що стріляв убивця, з великою ймовірністю, з пістолета Макарова з глушником. Також він зазначив, що кілер кілька днів поспіль чергував біля сусіднього будинку і, незважаючи на спеку, постійно перебував у куртці та фірмовому шоломі мережі доставки "Глово".

Народний депутат України Микола Княжицький вважає, що вбивство Андрія Парубія має "російський слід". У такий спосіб Москва намагається не лише налякати, а й знищити справжніх українських лідерів.

Управління державної охорони України пояснило, чому Андрій Парубій був без охорони.