Убийство Парубия: на здании ВРУ приспустили государственный флаг (фото)

Украинские парламентарии чтят память народного депутата нескольких созывов, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

На здании Верховной Рады Украины был приспущен Государственный Флаг, сообщил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук.

"Так мы чтим память Андрея Парубия — народного депутата нескольких созывов, Председателя Верховной Рады VIII созыва, который был убит во Львове. Его смерть стала большой потерей для парламента и всей Украины", — подчеркнул спикер.

Приспущенный флаг перед зданием ВРУ Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Он отметил, что флаг будет оставаться приспущенным в течение трех суток — как знак скорби и глубокого уважения.

В то же время во Львове на место убийства Андрея Парубия приносят лампадки и цветы, информирует "Суспільне".

Лампадки и цветы на месте трагедии Фото: Суспільне

Приходят как родственники, так и неравнодушные горожане. Также, как отмечается, на месте убийства до сих пор работают правоохранители, продолжаются следственные действия.

Фокус сообщал, что во Львове был убит бывший спикер ВР Андрей Парубий. Киллер стрелял в политика восемь раз и скрылся с места преступления.

Львовский журналист Николай Савельев отметил, что стрелял убийца, с большой вероятностью, из пистолета Макарова с глушителем. Также он отметил, что киллер несколько дней подряд дежурил возле соседнего дома и, несмотря на жару, постоянно находился в куртке и фирменном шлеме сети доставки "Глово".

Народный депутат Украины Николай Княжицкий считает, что убийство Андрея Парубия имеет "российский след". Таким образом Москва пытается не только напугать, но и уничтожить настоящих украинских лидеров.

Управление государственной охраны Украины объяснило, почему Андрей Парубий был без охраны.