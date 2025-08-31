Парубия похоронят 2 сентября: Садовый сообщил подробности

Городские власти Львова обнародовали информацию о прощании с политиком Андреем Парубием, которого убили средь бела дня в субботу, 30 августа.

Заупокойная всенощная служба по погибшему народному депутату Андрею Парубию начнется в понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра на площади св. Юра, 5, сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый.

После парастаса, во вторник, 2 сентября, в 12:00 в Соборе святого Юра начнется чин похорон.

Ориентировочно в 13:30 на площади Рынок, возле Ратуши, состоится общегородская церемония прощания.

Похоронят политика на Лычаковском кладбище.

Убийство Андрея Парубия

На месте убийства во Львове Фото: Скриншот

Бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий был убит неизвестным 30 августа во Львове. Мужчина в форме курьера службы доставки Glovo произвел несколько выстрелов в политика и скрылся с места происшествия.

На месте, где убили Парубия, нашли семь гильз, в то же время журналист Виталий Глагола, ссылаясь на собственные источники в полиции Львова, сообщал о восьми выстрелах.

Главный редактор издания "Ратуша" Николай Савельев отметил, что по информации источников в правоохранительных органах, точных выстрелов было четыре.

В Нацполиции сообщили, что в Андрея Парубия стреляли из короткоствольного огнестрельного оружия. Правоохранители рассматривают несколько версий, в том числе и "российский след".

Народный депутат Роман Костенко считает, что убийством Андрея Парубия Россия открыла новый этап войны, когда покушения с помощью терактов организовывают на первых лиц государства.

Между тем, как стало известно, бывшие чиновники имеют право на услуги, которые предоставляет управление государственной охраны, только после завершения своих полномочий в течение года.

В Киеве, на здании Верховной Рады Украины, почтив память народного депутата нескольких созывов, экс-спикера парламента Андрея Парубия, был приспущен Государственный Флаг.