Парубия похоронят 2 сентября: Садовый сообщил подробности
Городские власти Львова обнародовали информацию о прощании с политиком Андреем Парубием, которого убили средь бела дня в субботу, 30 августа.
Заупокойная всенощная служба по погибшему народному депутату Андрею Парубию начнется в понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра на площади св. Юра, 5, сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый.
После парастаса, во вторник, 2 сентября, в 12:00 в Соборе святого Юра начнется чин похорон.
Ориентировочно в 13:30 на площади Рынок, возле Ратуши, состоится общегородская церемония прощания.
Похоронят политика на Лычаковском кладбище.
Убийство Андрея Парубия
Бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий был убит неизвестным 30 августа во Львове. Мужчина в форме курьера службы доставки Glovo произвел несколько выстрелов в политика и скрылся с места происшествия.
На месте, где убили Парубия, нашли семь гильз, в то же время журналист Виталий Глагола, ссылаясь на собственные источники в полиции Львова, сообщал о восьми выстрелах.
Главный редактор издания "Ратуша" Николай Савельев отметил, что по информации источников в правоохранительных органах, точных выстрелов было четыре.
В Нацполиции сообщили, что в Андрея Парубия стреляли из короткоствольного огнестрельного оружия. Правоохранители рассматривают несколько версий, в том числе и "российский след".
Народный депутат Роман Костенко считает, что убийством Андрея Парубия Россия открыла новый этап войны, когда покушения с помощью терактов организовывают на первых лиц государства.
Между тем, как стало известно, бывшие чиновники имеют право на услуги, которые предоставляет управление государственной охраны, только после завершения своих полномочий в течение года.
В Киеве, на здании Верховной Рады Украины, почтив память народного депутата нескольких созывов, экс-спикера парламента Андрея Парубия, был приспущен Государственный Флаг.