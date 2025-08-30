Украина на убийство Парубия должна "ответить симметрично", — нардеп Костенко (видео)
Украина должна решить, как отвечать на убийства известных политиков, поскольку в войне начался новый этап, считает народный депутат Роман Костенко.
Убийством Андрей Парубия Россия открыла новый этап войны, когда покушения с помощью терактов организовывают на первых лиц государства, заявил в эфире российского оппозиционного телеканала "Дождь" народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко.
По его словам, сейчас Россия не может дотянуться до первых лиц государства, однако с 2014 по 2016 годы Андрей Парубий был практически вторым человеком по значимости.
"Я считаю, что Украина должна принять для себя решение, как она будет отвечать на эти теракты. Никто уже не находится в безопасности. Поэтому это может быть новым этапом войны для уничтожения институций и на территории Российской Федерации в том числе. В зависимости от того, какие решения будут приняты нашим руководством", — сказал парламентарий.
Фокус сообщал, что во Львове был убит бывший спикер ВР Андрей Парубий. Киллер стрелял в политика восемь раз и скрылся с места преступления.
Львовский журналист Николай Савельев отметил, что стрелял убийца, с большой вероятностью, из пистолета Макарова с глушителем. Также он отметил, что киллер несколько дней подряд дежурил возле соседнего дома и, несмотря на жару, постоянно находился в куртке и фирменном шлеме сети доставки "Глово".
Народный депутат Украины Николай Княжицкий считает, что убийство Андрея Парубия имеет "российский след". Таким образом Москва пытается не только напугать, но и уничтожить настоящих украинских лидеров.