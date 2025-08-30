Украина на убийство Парубия должна "ответить симметрично", — нардеп Костенко (видео)

Украина должна решить, как отвечать на убийства известных политиков, поскольку в войне начался новый этап, считает народный депутат Роман Костенко.

Related video

Убийством Андрей Парубия Россия открыла новый этап войны, когда покушения с помощью терактов организовывают на первых лиц государства, заявил в эфире российского оппозиционного телеканала "Дождь" народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко.

По его словам, сейчас Россия не может дотянуться до первых лиц государства, однако с 2014 по 2016 годы Андрей Парубий был практически вторым человеком по значимости.

Разговор с Романом Костенко можно посмотреть с 14:20 по 23:58

"Я считаю, что Украина должна принять для себя решение, как она будет отвечать на эти теракты. Никто уже не находится в безопасности. Поэтому это может быть новым этапом войны для уничтожения институций и на территории Российской Федерации в том числе. В зависимости от того, какие решения будут приняты нашим руководством", — сказал парламентарий.

Фокус сообщал, что во Львове был убит бывший спикер ВР Андрей Парубий. Киллер стрелял в политика восемь раз и скрылся с места преступления.

Львовский журналист Николай Савельев отметил, что стрелял убийца, с большой вероятностью, из пистолета Макарова с глушителем. Также он отметил, что киллер несколько дней подряд дежурил возле соседнего дома и, несмотря на жару, постоянно находился в куртке и фирменном шлеме сети доставки "Глово".

Народный депутат Украины Николай Княжицкий считает, что убийство Андрея Парубия имеет "российский след". Таким образом Москва пытается не только напугать, но и уничтожить настоящих украинских лидеров.