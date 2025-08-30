Україна на вбивство Парубія має "відповісти симетрично", — нардеп Костенко (відео)
Україна має вирішити, як відповідати на вбивства відомих політиків, оскільки у війні почався новий етап, вважає народний депутат Роман Костенко.
Убивством Андрія Парубія Росія відкрила новий етап війни, коли замахи за допомогою терактів організовують на перших осіб держави, заявив в ефірі російського опозиційного телеканала "Дождь" народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко.
За його словами, зараз Росія не може дотягнутися до перших осіб держави, проте з 2014 до 2016 року Андрій Парубій був практично другою людиною за значимістю.
"Я вважаю, що Україна має ухвалити для себе рішення, як вона відповідатиме на ці теракти. Ніхто вже не перебуває в безпеці. Тому це може бути новим етапом війни для знищення інституцій і на території Російської Федерації в тому числі. Залежно від того, які рішення буде ухвалено нашим керівництвом", — сказав парламентарій.
Фокус повідомляв, що у Львові було вбито колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Кілер стріляв у політика вісім разів і зник із місця злочину.
Львівський журналіст Микола Савельєв зазначив, що стріляв убивця, з великою ймовірністю, з пістолета Макарова з глушником. Також він зазначив, що кілер кілька днів поспіль чергував біля сусіднього будинку і, незважаючи на спеку, постійно перебував у куртці та фірмовому шоломі мережі доставки "Глово".
Народний депутат України Микола Княжицький вважає, що вбивство Андрія Парубія має "російський слід". У такий спосіб Москва намагається не лише налякати, а й знищити справжніх українських лідерів.