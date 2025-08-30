Україна на вбивство Парубія має "відповісти симетрично", — нардеп Костенко (відео)

Україна має вирішити, як відповідати на вбивства відомих політиків, оскільки у війні почався новий етап, вважає народний депутат Роман Костенко.

Убивством Андрія Парубія Росія відкрила новий етап війни, коли замахи за допомогою терактів організовують на перших осіб держави, заявив в ефірі російського опозиційного телеканала "Дождь" народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко.

За його словами, зараз Росія не може дотягнутися до перших осіб держави, проте з 2014 до 2016 року Андрій Парубій був практично другою людиною за значимістю.

Розмову з Романом Костенком можна подивитися з 14:20 по 23:58

"Я вважаю, що Україна має ухвалити для себе рішення, як вона відповідатиме на ці теракти. Ніхто вже не перебуває в безпеці. Тому це може бути новим етапом війни для знищення інституцій і на території Російської Федерації в тому числі. Залежно від того, які рішення буде ухвалено нашим керівництвом", — сказав парламентарій.

Фокус повідомляв, що у Львові було вбито колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Кілер стріляв у політика вісім разів і зник із місця злочину.

Львівський журналіст Микола Савельєв зазначив, що стріляв убивця, з великою ймовірністю, з пістолета Макарова з глушником. Також він зазначив, що кілер кілька днів поспіль чергував біля сусіднього будинку і, незважаючи на спеку, постійно перебував у куртці та фірмовому шоломі мережі доставки "Глово".

Народний депутат України Микола Княжицький вважає, що вбивство Андрія Парубія має "російський слід". У такий спосіб Москва намагається не лише налякати, а й знищити справжніх українських лідерів.