Після вбивства народного депутата від "Європейської солідарності" Андрія Парубія на його місце у Верховну Раду може зайти колишня нардепка, військова ЗСУ Тетяна Чорновол.

Згідно з партійними списками "Євросолідарності", до українського парламенту має увійти народна депутатка попереднього, VIII скликання, Тетяна Чорновол, пишуть "Подробиці".

Зазначається, що Парубій йшов другим номером у списку партії "ЄС" на виборах 2019 року. У квітні 2023 року до парламенту за списком "Євросолідарності" зайшла юристка з Чернівецької області Ірина Никорак. За нею під номером 27 у списку партії Петра Порошенка знаходиться Тетяна Чорновол.

Партійний список

Сама Тетяна Чорновол наразі можливість знову отримати посвідчення нардепа не коментувала. Натомість вона зазначила, що мала дещо спільне з Андрієм Парубієм, оскільки обидва з дитинства готувалися до війни з Росією.

Вона висловила переконання, що Андрій Парубій вбитий на замовлення ворога, як символ українського державного збройного опору агресії Росії.

Хто така Тетяна Чорновіл

Фото: Соцмережі

Українська журналістка та громадська діячка Тетяна Чорновол стала відома завдяки резонансним розслідуванням корупційних схем режиму Віктора Януковича та акціям на Майдані під час Революції гідності.

25 грудня 2013 року на Чорновол було скоєно замах. П'ятеро молодиків у спортивному одязі побили її до втрати свідомості, й залишили в кюветі. Постраждалу знайшли працівники ДПС, коли приїхали оглянути порожнє авто посеред Бориспільської траси. Тетяна заявила, що напад на неї відбувся за наказом Януковича.

На позачергових виборах до Верховної ради 2014 року була обрана народною депутаткою України за партійним списком (№ 2) від "Народного фронту", була призначена урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики та штатною радницею міністра МВС Арсена Авакова.

У 2014 році у складі батальйону "Азов" Тетяна Чорновол брала участь в обороні Маріуполя.

За кілька днів до початку російського вторгнення в Україну пройшла курси операторів ПТРК. З 24 лютого 2022 року Чорновол воювала на передовій у складі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців. Брала участь у боях поблизу м. Чернігова, на Сході та у розгромі 6-го танкового полку РФ у Броварському районі на Київщині.

Має військове звання молодшого лейтенанта. Станом на початок 2023 року командувала розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" у складі 1 окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна.

Її чоловік Микола Березовий, доброволець батальйону міліції спеціального призначення "Азов", загинув 10 серпня 2014 року поблизу Іловайська від кулі снайпера, рятуючи пораненого побратима. Виховує доньку Іванну 2003 р. н. та сина Устима 2010 р. н.

Нагадаємо, колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія було вбито невідомим 30 серпня у Львові. Чоловік у формі кур'єру служби доставки Glovo здійснив кілька пострілів у політика та зник з місця події.

Поховають політика 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові.