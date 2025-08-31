После убийства народного депутата от "Европейской солидарности" Андрея Парубия на его место в Верховную Раду может зайти бывший нардеп, военнослужащая ВСУ Татьяна Черновол.

Согласно партийным спискам "Евросолидарности", в украинский парламент должна войти народный депутат предыдущего, VIII созыва, Татьяна Черновол, пишут "Подробности".

Отмечается, что Парубий шел вторым номером в списке партии "ЕС" на выборах 2019 года. В апреле 2023 года в парламент по списку "Евросолидарности" зашла юрист из Черновицкой области Ирина Никорак. За ней под номером 27 в списке партии Петра Порошенко находится Татьяна Черновол.

Сама Татьяна Черновол пока возможность снова получить удостоверение нардепа не комментировала. Однако она отметила, что имела нечто общее с Андреем Парубием, поскольку оба с детства готовились к войне с Россией.

Она выразила убеждение, что Андрей Парубий убит по заказу врага, как символ украинского государственного вооруженного сопротивления агрессии России.

Кто такая Татьяна Черновол

Украинская журналистка и общественный деятель Татьяна Черновол стала известна благодаря резонансным расследованиям коррупционных схем режима Виктора Януковича и акциям на Майдане во время Революции достоинства.

25 декабря 2013 года на Черновол было совершено покушение. Пятеро молодых людей в спортивной одежде избили ее до потери сознания, и оставили в кювете. Пострадавшую нашли работники ДПС, когда приехали осмотреть пустое авто посреди Бориспольской трассы. Татьяна заявила, что нападение на нее произошло по приказу Януковича.

На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 года была избрана народным депутатом Украины по партийному списку (№ 2) от "Народного фронта", была назначена правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики и штатным советником министра МВД Арсена Авакова.

В 2014 году в составе батальона "Азов" Татьяна Черновол участвовала в обороне Мариуполя.

За несколько дней до начала российского вторжения в Украину прошла курсы операторов ПТРК. С 24 февраля 2022 года Черновол воевала на передовой в составе 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Участвовала в боях вблизи г. Чернигова, на Востоке и в разгроме 6-го танкового полка РФ в Броварском районе Киевской области.

Имеет воинское звание младшего лейтенанта. По состоянию на начало 2023 года командовала расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" в составе 1 отдельной бригады специального назначения им Ивана Богуна.

Ее муж Николай Березовый, доброволец батальона милиции специального назначения "Азов", погиб 10 августа 2014 года вблизи Иловайска от пули снайпера, спасая раненого сослуживца. Воспитывает дочь Иванну 2003 г. р. и сына Устима 2010 г. р.

Напомним, бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий был убит неизвестным 30 августа во Львове. Мужчина в форме курьера службы доставки Glovo совершил несколько выстрелов в политика и скрылся с места происшествия.

Похоронят политика 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове.