Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали, — Зеленський

Підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради України та народного депутата від партії "Європейська солідарність" Андрія Парубія затримали.

Related video

Наразі продовжують тривати необхідні слідчі дії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Тривають необхідні слідчі дії. Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані", — написав Зеленський.

Водночас Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали у Хмельницькій області.

"Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі", — зазначив Клименко.

Він також підкреслив, що вийти на слід ймовірного стрільця правоохоронцям вдалось протягом перших 24 годин, а вже менш як за 36 годин — затримати його.

Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що вбивця Андрія Парубія знав маршрут вiдходу через слiпi зони камер вiдеоспостереження.

Напередодні в УДО пояснили, чому Андрій Парубій у день вбивства був без державної охорони.