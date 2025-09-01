Вбивство Андрія Парубія: поліція опублікувала перші фото кілера

У Нацполіції опублікували фото затримання. Та повідомили, що чоловіка, який вбив Андрія Парубія у Львові, затримали на Хмельниччині.

"Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на курок. Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати", — повідомив Іван Вигівський, голова Нацполіції України.

Затримання кілера Андрія Парубія Фото: Нацполіція

Вигівський уточнив, що кілер 30 серпня у Сихівському районі Львова замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику Андрію Парубію просто серед білого дня.

"Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині. Та втекти не вдалося. Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПУ дала свій результат — зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано", — написав Вигівський.

Він уточнив, що цей злочин не випадковий і у ньому є російський слід.

"Я дякую всім, хто день і ніч працював над розкриттям злочину та затриманням вбивці: оперативникам, слідчим, кримінальним аналітикам, превенції, криміналістам, кінологам, спецпризначенцям КОРД, нашим колегам з СБУ та прокуратури", — резюмував Вигівський.

Нагадаємо, Фокус писав, що підозрюваний у вбивстві колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата від партії "Європейська Солідарність" Андрія Парубія дав перші покази слідчим органам.

А 31 серпня в УДО пояснили, чому Андрій Парубій у день вбивства був без державної охорони.