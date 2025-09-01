Убийство Андрея Парубия: полиция опубликовала первые фото киллера

В Нацполиции опубликовали фото задержания. И сообщили, что мужчину, который убил Андрея Парубия во Львове, задержали в Хмельницкой области.

"Он долгое время готовился, следил, планировал и наконец нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать", — сообщил Иван Выговский, председатель Нацполиции Украины.

Задержание киллера Андрея Парубия Фото: Нацполиция

Выговский уточнил, что киллер 30 августа в Сиховском районе Львова замаскировался под курьера и открыл огонь по политику Андрею Парубию прямо среди бела дня.

"Восемь выстрелов. Хладнокровная жестокость. Даже убедился, что жертва умерла. А потом пытался скрыть следы — переоделся, избавился от оружия, пытался скрываться в Хмельницкой области. Но убежать не удалось. Круглосуточная работа полицейских Львовщины и центрального аппарата НПУ дала свой результат — дерзкий убийца задержан, необходимые доказательства собраны", — написал Выговский.

Он уточнил, что это преступление не случайно и в нем есть российский след.

"Я благодарю всех, кто день и ночь работал над раскрытием преступления и задержанием убийцы: оперативникам, следователям, криминальным аналитикам, превенции, криминалистам, кинологам, спецназовцам КОРД, нашим коллегам из СБУ и прокуратуры", — резюмировал Выговский.

