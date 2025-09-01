Мужчину, которого подозревают в убийстве Парубия, шантажировали россияне, — СМИ

Журналисты "5 канала", ссылаясь на свои источники, утверждают, что российские спецслужбы в течение года шантажировали подозреваемого информацией о том, где находится его сын.

В Нацполиции и СБУ сообщили, что киллера, который убил бывшего Председателя Верховной Рады Украины и действующего Народного депутата Украины VI-IX созывов Андрея Парубия, задержали в Хмельницкой области и ранее отмечали, что в деле есть "российский след", источники "5 канала" это подтверждают.

Убийство Андрея Парубия — россияне шантажировали киллера

Журналисты опубликовали два сообщения. В одном говорится о том, что российские спецслужбы в течение года шантажировали подозреваемого информацией о том, где находится сын, который считается пропавшим без вести на войне.

В другом они отметили, что подозреваемого шантажировали российские спецслужбы, обещая раскрыть местонахождение тела сына, которого считают пропавшим без вести на войне.

Убийство Андрея Парубия — подозреваемого задержали

Так, в СБУ и Нацполиции сообщили и обнародовали фото задержания мужчины, который подозревается в убийстве народного депутата Андрея Парубия.

Задержание подозреваемого

Фигурант был задержан в Хмельницкой области. По данным следствия, покушение на народного депутата тщательно готовилось заранее: исполнитель изучал график передвижений погибшего, прокладывал маршрут и подготовил план побега.

"Благодаря слаженным действиям СБУ и Нацполиции в течение 24 часов с момента нападения удалось выйти на прямой след подозреваемого, а в течение 36 часов — задержать. Раскрытие преступления и задержание находились на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас продолжаются следственные действия", — сообщили в правоохранительных органах.

И пообещали в дальнейшем информировать о дальнейшем ходе расследования.

Напомним, Фокус писал об убийстве Андрея Парубия. Его застрелили посреди улицы во Львове утром 30 сентября.

А 31 августа в УГО объяснили, почему Андрей Парубий в день убийства был без государственной охраны. И отметили, что экс-чиновники имеют право на государственную охрану после завершения своих полномочий в течение одного года. И это при условии, если в отношении них нет ни одного обвинительного приговора в суде.