У Львові ховають Андрія Парубія: на прощання зібрались нардепи та політики (відео)

На службу в Соборі святого Юра у Львові приїхали його рідні, друзі, колеги та соратники з партії. Також прибули спікер та віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та Олександр Корнієнко.

Related video

У Львові 2 вересня розпочався чин похорону Андрія Парубія — народного депутата від Європейської солідарності, колишнього спікера Верховної Ради та екссекретаря РНБО. Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові. Прощальна служба відбувається в соборі Святого Юра, після чого відбудеться загальноміська церемонія на площі Ринок, а поховають політика на Личаківському цвинтарі, повідомляє BBC.

Попрощатися з Андрієм Парубієм приїхали його рідні та друзі. Також на прощанні було чимало відомих політиків.

Прощання із Андрієм Парубієм проходить у соборі Святого Юра у Львові

У соборі Святого Юра вже були присутні п'ятий президент України Петро Порошенко, експрем'єри Володимир Гройсман і Арсеній Яценюк, ексголова Верховної Ради Олександр Турчинов, чинний голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та віцеспікер Олександр Корнієнко, а також депутати від "Європейської солідарності" Микола Княжицький та Володимир Ар'єв. Також приїхав мер Києва Віталій Кличко.

Віталій Кличко приїхав попрощатись із Андрієм Парубієм Фото: Четверта студія

Також присутня колишня прем'єрка Юлія Тимошенко та колишній глава МВС (2005–2006 та 2007–2010) та колишній генпрокурор Юрій Луценко. Прийшов віддати останню шану Парубію й Антон Геращенко — ексзаступник міністра внутрішніх справ України, радник очільника МВС.

Володимир Гройсман та Арсеній Яценюк на прощанні

Поховають Андрія Парубія на Личаківському кладовищі поруч із старовинним склепом. На цьому кладовищі спочиває багато видатних українців, серед яких Іван Франко, Маркіян Шашкевич, Соломія Крушельницька, Володимир Івасюк. Також тут була похована Ірина Фаріон.

Фото: Четверта студія Фото: Суспільне Фото: Суспільне

Раніше народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко розповіла, що за вбивством Андрія Парубія стоїть Москва. За її словами, від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році росіяни внесли ексспікера Верховної Ради в "розстрільний" список.

Колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія вбили у Львові вдень 30 серпня.

Представники поліції на брифінгу щодо вбивства Андрія Парубія розповіли, що підозрюваним є 52-річний львів'янин. У Нацполіції та СБУ також запевнили, що ексголова Верховної Ради не звертався до них по охорону.