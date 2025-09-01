Правоохоронці провели брифінг щодо вбивства Андрія Парубія: головні заяви

У поліції не підтвердили і не заперечили інформацію про те, що підозрюваного у вбивстві політика шантажували російські спецслужби. Також силовики наголосили, що Андрій Парубій не звертався до них задля надання йому охорони.

Поліція вивчає мотиви й не виключає, що вбивство Андрія Парубія було скоєне на замовлення РФ, про це правоохоронці розповіли на брифінгу.

За їх словами, підозрюваний — 52-річний львівʼянин. Він не мав постійного місця роботи, підробляв на випадкових заробітках. Курʼєром служби доставки він не працював – раніше ЗМІ повідомляли, що кілер, який вбив Андрія Парубія був нібито одягнений, як кур'єр.

Зображення ймовірного кілера Фото: Львівич

Правоохоронці вважають що затриманий хотів після вбивства втекти за кордон.

Інформації про можливих спільників стрільця нема.

Прокуратура буде просити запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Злочин не був спонтанним, він ретельно готувався не один місяць, тому правоохоронці вважають, що нападника інструктували і намагались сприяти до скоєння вбивства.

Також у Нацполіції та СБУ повідомили, що Андрій Парубій не звертався до них по охорону.

Журналісти запитали, чи зізнався підозрюваний у вбивстві політика, але правоохоронці на це питання не відповіли. Зауважили тільки, що затримали підозрюваного 31 серпня, сьогодні, 1 вересня, повідомили про підозру, справу до суду передадуть впродовж 72 годин.

Затримання підозрюваного у вбивстві Парубія Фото: Нацполіція

Також правоохоронці не мають інформації, чи контактував підозрюваний із Парубієм до скоєння вбивства.

Нагадаємо, Фокус з’ясував, якими політичними мотивами керувалися організатори вбивства Андрія Парубія.

Також деякі ЗМІ із посилання на джерела, повідомляли, що, ймовірно, підозрюваного у вбивстві Парубія, шантажували російські спецслужби.