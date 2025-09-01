Правоохранители провели брифинг по убийству Андрея Парубия: главные заявления
В полиции не подтвердили и не опровергли информацию о том, что подозреваемого в убийстве политика шантажировали российские спецслужбы. Также силовики отметили, что Андрей Парубий не обращался к ним для предоставления ему охраны.
Полиция изучает мотивы и не исключает, что убийство Андрея Парубия было совершено по заказу РФ, об этом правоохранители рассказали на брифинге.
По их словам, подозреваемый — 52-летний львовянин. Он не имел постоянного места работы, подрабатывал на случайных заработках. Курьером службы доставки он не работал — ранее СМИ сообщали, что киллер, который убил Андрея Парубия был якобы одет, как курьер.
Правоохранители считают что задержанный хотел после убийства сбежать за границу.
Информации о возможных сообщниках стрелка нет.
Прокуратура будет просить меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Преступление не было спонтанным, оно тщательно готовилось не один месяц, поэтому правоохранители считают, что нападающего инструктировали и пытались способствовать совершению убийства.
Также в Нацполиции и СБУ сообщили, что Андрей Парубий не обращался к ним за охраной.
Журналисты спросили, признался ли подозреваемый в убийстве политика, но правоохранители на этот вопрос не ответили. Заметили только, что задержали подозреваемого 31 августа, сегодня, 1 сентября, сообщили о подозрении, дело в суд передадут в течение 72 часов.
Также правоохранители не располагают информацией, контактировал ли подозреваемый с Парубием до совершения убийства.
Напомним, Фокус выяснил, какими политическими мотивами руководствовались организаторы убийства Андрея Парубия.
Также некоторые СМИ со ссылкой на источники, сообщали, что, вероятно, подозреваемого в убийстве Парубия, шантажировали российские спецслужбы.