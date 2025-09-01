Хаос и принуждение к капитуляции: почему на самом деле могли "заказать" нардепа и экс-спикера ВР Парубия

Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве нардепа и бывшего спикера Верховной Рады (ВР) Андрея Парубия. Фокус выяснил, какими политическими мотивами руководствовались организаторы этого резонансного преступления.

В ночь на понедельник, 1 сентября Владимир Зеленский сообщил о задержании в Хмельницкой области подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего председателя ВР Андрея Парубия в Хмельницкой области. Отметив, что задержанный уже дал первые показания и сейчас продолжаются необходимые следственные действия, глава государства поблагодарил правоохранителей "за оперативную и слаженную работу".

"Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены", — добавил Зеленский, который несколько ранее отмечал, что работа над расследованием "тщательно подготовленного" убийства экс-спикера ВР ведется "фактически круглосуточно".

Между тем глава Нацполиции Иваг Выговский, назвав убийство Андрея Парубия "неслучайным преступлением", добавил, что в нем есть российский след.

Как сообщал Фокус, Андрей Парубий был убит в минувшую субботу, 30 августа во Львове. В Офисе генпрокурора отмечали, что неизвестный на тот момент мужчина произвел около восьми выстрелов из огнестрельного короткоствольного оружия в политика, в результате которых бывший спикер украинского парламента погиб на месте до прибытия медиков.

Несколько позже на специальном брифинге представители Национальной полиции отметили, что правоохранители рассматривают различные версии убийства. Среди них — российский след

Андрея Парубия похоронят 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове. Зато в понедельник, 1 сентября в 18:30 коллеги Парубия по фракции "Европейская Солидарность" проведут чин прощания на столичном Майдане Независимости.

Почему убийство Парубия вписывается в парадигму большой войны

Комментируя Фокусу резонансное убийство бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус отмечает: "Следует понимать, что Россия дестабилизирует ситуацию не только на фронте и ударами вглубь Украины по гражданским объектам и инфраструктуре. Россия хочет, чтобы в украинском обществе было ощущение необратимости поражения. Действиями, которые подталкивают к этому, являются именно заказные убийства. При этом, как правильно отмечают специалисты-криминалисты, Парубия не взорвали — его застрелили. Почему? Чтобы мы все видели, что достать могут каждого и мы находимся не где-то там на большой дистанции, а совсем рядом. То есть, ставка делается на то, чтобы страх был доминирующим настроением в украинском обществе, особенно сейчас, когда для России критически важно дожать Украину до капитуляции, поскольку экономика там находится в состоянии между реанимацией и кремацией".

По убеждению эксперта, психологическое давление на Украину является важным для РФ инструментарием: "Именно поэтому я расцениваю убийство Андрея Парубия под призмой психологического давления и эмоционального истощения украинцев. Россиянам, похоже, действительно удалось психологически пошатнуть украинцев, но если украинцы осознают, что именно это было целью страны-агрессора и сделают соответствующие выводы, ничего сногсшибательного не произойдет. Здесь важно понимать, что это не игра в одни ворота, ведь Украина также делает соответствующие действия на территории РФ. В частности, мне в этом контексте вспомнилась история с подрывом самоката, когда был уничтожен высокопоставленный российский генерал".

С самого момента восстановления Украиной своей независимости, Россия, говорит Иван Ус, любила подчеркивать, что Украина является failed state и для закрепления этой мысли как раз и организовывались постоянно заказные убийства. Зато убийство Парубия, замечает аналитик — "это реалии войны".

"И здесь крайне важно, чтобы общество не паниковало, давая поводы для капитуляции перед Россией. Да, безусловно, убийство публичного человека — это всегда неприятно, но, знаете, простите за математическую циничность, впрочем мне так же очень горько и за женщину с ребенком, которую убила на днях ракета в Киеве", — заключает Иван Ус.

Действительно ли в контексте убийства Парубия есть вопросы к украинским силовикам

Зато исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Очевидно, что Парубий был человеком, который символизировал два Майдана и которого одинаково ненавидели, как антимайдановцы, так и рашисты. И тот парад радости, который возник в России после его убийства — лишнее тому доказательство. Считаю, что для россиян убийство Парубия — это, прежде всего, акт наказания всех, кто упирался "русскому миру". И с этой точки зрения, не имеет значения кого и когда убили. Мы периодически видим, как происходят покушения и, к сожалению, они бывают удачными. В любом случае, должны понимать, что полномасштабная война имеет несколько измерений и одно из них — террористическое".

Даже в случае наступления режима прекращения огня, отмечает политолог, покушения на жизнь известных публичных персон, могут продолжаться.

"Собственно, поэтому украинские спецслужбы должны усиленно работать в этом направлении, потому что информация некоторых депутатов о том, что Парубий просил охрану, а ему ее не предоставили, вызывает ряд вопросов. Не следует забывать и о том, что в Украине еще есть значительное количество известных людей, которых россияне стремятся убить просто для того, чтобы показать, что они готовы дотянуться до любого", — констатирует Александр Леонов.

Он считает, что убийством Андрея Парубия Россия не смогла напугать украинцев и дестабилизировать внутриполитическую обстановку в государстве: "Украинское общество отреагировало достаточно жестко, потому что все понимают, что за убийством Парубия стоит Кремль. Единственный не слишком приятный момент, который мне попутно вспомнился, заключается в том, что на Парубия до сих пор есть дело в ГБР за массовые беспорядки, которое было еще открыто по представлению уже покойного Портнова. Поэтому здесь у общества тоже могут возникать вопросы к Государственному бюро расследований, которое определенные дела расследует, скажем так, в абсолютно не проукраинском русле".

Политические заказные убийства, резюмирует эксперт — это инструментарий, который применялся еще сто лет назад "и ничего с того времени не изменилось и, к сожалению, не изменится".

Действительно ли в истории с убийством Парубия имеют место определенные спекулятивные моменты

Политолог Алексей Якубин, анализируя общественно-политическую реакцию на убийство экс-спикера Парубия в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Убийство Андрея Парубия сильно всколыхнуло политическую жизнь в Украине. Поэтому действительно одну из версий можно выстраивать на том фундаменте, что Россия может быть заинтересованной в дестабилизации внутриполитической ситуации в нашем государстве и могла выступить ключевым заказчиком этого преступления. Но я все же думаю, что нужно крайне тщательно изучать и другие версии, начиная от бытовых. В общем, ситуация складывается так, что на следствие может влиять тот факт, что чрезвычайно активно обсуждается именно одна версия о "российском следе". В контексте объективности следствия в этом кроется определенная опасность, поскольку это может привести к тому, что следствие будет ориентироваться не на сухие факты, а на эмоциональные общественные ожидания".

Учитывая то, что Андрей Парубий был действующим народным депутатом Украины, а до этого — комендантом Майдана, секретарем СНБО и спикером парламента, констатирует Алексей Якубин, вполне понятно, что политическая составляющая его убийства сейчас является доминирующей. Наряду с тем, отмечает эксперт, большой проблемой является то, что общество без суда и следствия уже решило, "откуда растут ноги у этого громкого убийства". По мнению политолога, это несет риски того, что общественное мнение может подменить в конце концов следственный процесс, как таковой.