Филатов и Стерненко заявили о подготовке покушений на них: в полиции ответили

Мэр Днепра Борис Филатов и волонтер Сергей Стерненко заявили о подготовке покушений на них, обвинив Национальную полицию в том, что она не предупредила возможных их об этом, а вместо этого информацию они узнали в СМИ. В полиции ответили, что четких признаков подготовки покушений не было найдено.

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Правоохранители тщательно исследовали содержимое телефона подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион в ходе досудебного расследования, материалы которого 25декабря 2024 года следователи направили в суд. Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Telegram.

Отмечается, что правоохранители, кроме изучения телефона подозреваемого, также тщательно проработали поисковые запросы и другие файлы, которые он хранил.

В ходе этой проверки полиция не обнаружила данных о том, что происходит подготовка к покушениям на убийство Филатова и Стерненко.

"По результатам установления всех объективных обстоятельств, по делу не получена информация, которая бы свидетельствовала о подготовке к преступлениям в отношении активиста и городского головы", — отметили в ведомстве.

Напомним, 26 июня "Суспільне" сообщило, что в телефоне подозреваемого в убийстве Фарион Зинченко нашли свастику, мемы и досье на Стерненко, Филатова и Корбана.

Филатов и Стерненко заявили о подготовке покушений на них: что известно

Накануне, после обнародования информации о содержании телефона Зинченко в медиа, Борис Филатов заявил, что на него и на Сергея Стерненко готовятся покушения. При этом и он, и волонтер утвердили, что полиция их об этом не информировала, а вместо этого данные они узнали из СМИ.

Также Борис Филатов сообщил, что против него и членов его семьи готовятся уголовные дела.

27 июня Борис Филатов официально обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко, требуя предоставить объяснения, почему правоохранительные органы не предупредили его о вероятной подготовке покушения на него.

Напомним, 27 мая "Суспільне" сообщило, что адвокаты подозреваемого по делу об убийстве Фарион имеют видео "с двумя Зинченко".