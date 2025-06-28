Філатов і Стерненко заявили про підготовку замахів на них: у поліції відповіли

Мер Дніпра Борис Філатов і волонтер Сергій Стерненко заявили про підготовку замахів на них, звинувативши Національну поліцію у тому, що вона не попередила можливих їх про це, а натомість інформацію вони дізналися у ЗМІ. У поліції відповіли, що чітких ознак підготовки замахів не було знайдено.

Related video

Правоохоронці ретельно дослідили вміст телефона підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон у ході досудового розслідування, матеріали якого 25 грудня 2024 року слідчі скерували до суду. Про це йдеться у повідомленні відомства на сторінці у Telegram.

Зазначається, що правоохоронці, окрім вивчення телефона підозрюваного, також ретельно опрацювали пошукові запити та інші файли, які він зберігав.

В ході цієї перевірки поліція не виявила даних про те, що відбувається підготовка до замахів на вбивство Філатова та Стерненка.

"За результатами встановлення всіх об’єктивних обставин, у справі не здобуто інформацію, яка б свідчила про підготовку до злочинів відносно активіста та міського голови", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 26 червня "Суспільне" повідомило, що у телефоні підозрюваного у вбивстві Фаріон Зінченка знайшли свастику, меми і досьє на Стерненка, Філатова та Корбана.

Філатов і Стерненко заявили про підготовку замахів на них: що відомо

Напередодні, після оприлюднення інформації про вміст телефона Зінченка у медіа, Борис Філатов заявив, що на нього та на Сергія Стерненка готуються замахи. При цьому і він, і волонтер ствердили, що поліція їх про це не інформувала, а натомість дані вони дізналися зі ЗМІ.

Також Борис Філатов повідомив, що проти нього та членів його сім'ї готуються кримінальні справи.

27 червня Борис Філатов офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, вимагаючи надати пояснення, чому правоохоронні органи не попередили його про ймовірну підготовку замаху на нього.

Нагадаємо, 27 травня "Суспільне" повідомило, що адвокати підозрюваного у справі про вбивство Фаріон мають відео "з двома Зінченками".