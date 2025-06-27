"На нас готують замахи": Філатов заявив про підготовку кримінальних справ проти його сім'ї

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що після вбивства Ірини Фаріон у телефоні ймовірного злочинця знайшли досьє на активіста і волонтера Сергія Стерненка і на нього самого. Однак Національна поліція при цьому мовчить і не попереджає потенційних жертв.

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Також Борис Філатов повідомив, що знає про те, що нібито стосовно членів його сім'ї та нього самого готуються кримінальні справи. Про це він написав увечері 26 червня у власному Telegram-каналі.

"Кілька годин тому українські ЗМІ повідомили, що, коли у Шевченківському районному суді Львова представили вміст телефону підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, там знайшли, зокрема, досьє на ліквідацію Сергія Стерненка, мене та Геннадія Корбана", — зазначив він.

Філатов пригадав також вбивство одеського активіста Дем'яна Ганула, зазначивши, що у цій ситуації Національна поліція також змовчала та не попередила можливих жертв.

Скріншот | допис Філатова Скріншот | допис Філатова

Інформацію про це також підтвердив волонтер Сергій Стерненко. У своєму Telegram-каналі він написав, що не здивований, оскільки думав, що росіяни перейдуть до терору і диверсій значно раніше.

Скриншот | допис Стерненка

Через деякий час Сергій Стерненко також додав, що дізнався про цю історію з новин, оскільки його не викликали слідчі.

"Дякую Нацполіції, що нічого не сказали про підготовку російських спецслужб до злочину", — написав активіст.

Також Борис Філатов заявив, що знає, що нібито проти нього та його сім'ї готуються кримінальні справи.

"Я точно знаю, що просто зараз шановна Національна поліція клепає нові справи вже не лише проти мене, а й проти членів моєї родини", — зазначив він, уточнивши, що має на увазі сестру, дружину та доньку..

При цьому Філатов також повідомив, що "солідаризується зі Стерненком у вдячності Національній поліції", якій стало відомо про підготовку замахів на них, але яка про це не повідомила.

Хто такий Геннадій Корбан

Геннадій Корбан — український політик, бізнесмен, рейдер. Після 24 лютого 2022 року очолив Штаб ради оборони Дніпра, але згодом покинув територію України. У липні 2022 року був позбавлений громадянства України.

У жовтні 2022 петиція до президента України з вимогою скасувати указ про позбавлення громадянства набрала необхідну кількість голосів, однак указ не скасували.

Нагадаємо, 26 червня "Суспільне" розповіло, що знайшли у телефоні Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон.

Також 24 квітня Борис Філатов прокоментував роботу журналістів після обстрілу Дніпра.