"На нас готовят покушения": Филатов заявил о подготовке уголовных дел против его семьи

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что после убийства Ирины Фарион в телефоне вероятного преступника нашли досье на активиста и волонтера Сергея Стерненко и на него самого. Однако Национальная полиция при этом молчит и не предупреждает потенциальных жертв.

Related video

Также Борис Филатов сообщил, что знает о том, что якобы в отношении членов его семьи и его самого готовятся уголовные дела. Об этом он написал вечером 26 июня в собственном Telegram-канале.

"Несколько часов назад украинские СМИ сообщили, что, когда в Шевченковском районном суде Львова представили содержимое телефона подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, там нашли, в частности, досье на ликвидацию Сергея Стерненко, меня и Геннадия Корбана", — отметил он.

Филатов вспомнил также убийство одесского активиста Демьяна Ганула, отметив, что в этой ситуации Национальная полиция также промолчала и не предупредила возможных жертв.

Скриншот | сообщение Филатова Скриншот | сообщение Филатова

Информацию об этом также подтвердил волонтер Сергей Стерненко. В своем Telegram-канале он написал, что не удивлен, поскольку думал, что россияне перейдут к террору и диверсиям значительно раньше.

Скриншот | сообщение Стерненко

Через некоторое время Сергей Стерненко также добавил, что узнал об этой истории из новостей, поскольку его не вызвали следователи.

"Спасибо Нацполиции, что ничего не сказали о подготовке российских спецслужб к преступлению", — написал активист.

Также Борис Филатов заявил, что знает, что якобы против него и его семьи готовятся уголовные дела.

"Я точно знаю, что просто сейчас уважаемая Национальная полиция клепает новые дела уже не только против меня, но и против членов моей семьи", — отметил он, уточнив, что имеет в виду сестру, жену и дочь.

При этом Филатов также сообщил, что "солидаризируется со Стерненко в благодарности Национальной полиции", которой стало известно о подготовке покушений на них, но которая об этом не сообщила.

Кто такой Геннадий Корбан

Геннадий Корбан — украинский политик, бизнесмен, рейдер. После 24 февраля 2022 года возглавил Штаб совета обороны Днепра, но впоследствии покинул территорию Украины. В июле 2022 года был лишен гражданства Украины.

В октябре 2022 года петиция к президенту Украины с требованием отменить указ о лишении гражданства набрала необходимое количество голосов, однако указ не отменили.

Напомним, 26 июня "Суспільне" рассказало, что нашли в телефоне Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион.

Также 24 апреля Борис Филатов прокомментировал работу журналистов после обстрела Днепра.