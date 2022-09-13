Петиція на підтримку Корбана: звернення до президента не підписали ані Філатов, ані найближчі бізнес-партнери, - блогер

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25 тисяч підписів під петицією збирали близько місяця. У ЗМІ повідомляли про факти задіювання адмінресурсу міською владою Дніпра, зокрема – примушування до голосування працівників комунальних підприємств.

Петицію до президента з проханням повернути громадянство Геннадію Корбану не підписав ніхто з його близьких бізнес-партнерів, зокрема й сам ініціатор кампанії – міський голова Дніпра Борис Філатов, – дивується місцевий блогер Олександр Слободенюк.

У пості в своєму Facebook він відзначив, що у списку підписантів, окрім Філатова, також немає Геннадія Гуфмана – першого заступника голови Дніпропетровської облради, якого блогер назвав "партнером Корбана з розграбування міста". Не підписалися під петицією – і голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, мер Києва Віталій Кличко, близький до Корбана депутат міськради Дніпра та бізнесмен В’ячеслав Мішалов.

Олександр Слободенюк додав, що збір підписів під петицією тривав понад місяць, при тому, що міська влада Дніпра задіювала адмінресурс, щоб отримати необхідну кількість голосів.

"При всьому адмінресурсі. При рекламі з кожного унітаза. Змушуючи вчителів, медиків і інших бюджетників. Я вдячний типу, який придумав цю петицію створити. Завдяки йому тепер кожен може пересвідчитися, що Корбан – ніхто", – йдеться у дописі.

Блогер припускає, що петиція не змінить позицію президента Володимира Зеленського, тим більше, що "кріпацька" процедура збору підписів дніпрян вже зараз викликає обурення в громадському секторі.

"Пропоную подивитися в якому вигляді президент пошле Корбана на** у відповідь на петицію, пореготати і забути про цього "чорта", – написав Слободенюк.

Зазначимо, раніше стало відомо, що петиція до президента з вимогою повернути Геннадію Корбану українське громадянство набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер її передадуть на розгляд голові держави.

У ЗМІ протягом місяця постійно оприлюднювали факти впливу на працівників бюджетних підприємств Дніпра, які свідчили про примус людей до підписання "корбанівської петиції". Зокрема, у чаті Муніципальної варти від співробітників вимагали обов’язково підписати звернення та, як у часи президентства Януковича, відзвітувати про виконання "повинності".