Украина и ЕС требуют дипломатии после прекращения огня: в чем главные противоречия с позициями США и РФ

Украина и Европа требуют прекратить огонь по линии фронта и только после этого перейти к дипломатии. В то же время Дональд Трамп и Владимир Путин настаивают на полноценном мирном соглашении. Фокус выяснил, насколько отличаются взгляды союзников на будущее.

Видение ситуации США может быть лишь предметом дискуссий, заявил советник главы Офиса президента Украины (ОП) Сергей Лещенко.

Прекращение войны, по его оценкам, откроет путь дипломатии. В ходе боев постоянно меняется ситуация на линии фронта, из-за чего трудно вести конкретные беседы.

В качестве примера Лещенко привел остановку продвижения противника на Покровском направлении. Вражескую пехоту отбросили возле населенных пунктов Рубежное, Золотой Колодезь, Веселое, Вольное, Шахово, Никаноровка и Сухецкое.

"Весь этот клин, образовавшийся в начале недели, фактически ликвидирован. Теперь переговоры должны идти в другой динамике? Поэтому надо зафиксировать карту DeepState по состоянию на сейчас и потом вести переговоры", — объяснил он позицию.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил о координации позиций с европейскими лидерами по достижению реального и продолжительного мира.

По его заверениям, важно не допустить еще одной паузы между российскими вторжениями, а надо скорее прекратить убийства и огонь как на поле боя, так и в небе.

В разговоре с Трампом президент доказывал необходимость ужесточения антироссийских санкций, если трехсторонняя встреча не состоится.

Завершение войны в Украине: Путин затянет переговоры с США

Некоторые европейские лидеры уверены, что Россия не настроена прекращать войну в ближайшее время. По словам главного дипломата ЕС Кайи Каллас, Москва попытается затянуть переговоры с Вашингтоном.

"Решимость президента Дональда Трампа заключить мирное соглашение жизненно важна. Путин продолжает затягивать переговоры и надеется, что ему это сойдет с рук. Он покинул Анкоридж, не взяв на себя обязательств", — заявила она.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что усилия президента Трампа приближают к прекращению войны в Украине. По его мнению, трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского будет логичным следующим шагом

"Путь к миру на Украине не может быть определен без него", — добавил он.

Великобритания обещает Украине предоставить гарантии безопасности, которые будут иметь решающее значение. Также рассматривается ввод дополнительных санкций против российской экономики.

Гарантии безопасности для Украины

Источники газеты The Daily Telegraph сообщили, что США предложили Украине гарантии безопасности по образцу НАТО в случае мирного соглашения с РФ. Но официально страна не вступит в Альянс.

На практике это будет означать, что европейские союзники ответят на российское вторжение в Украину в соответствии с обязательством по статье 5 Договора о взаимной обороне.

Трамп не проявил готовности направить американских солдат или значительные ресурсы для защиты Украины. Европа рассчитывает на создание "сил поддержки", но они не смогут действовать без контингента США.

Как говорят собеседники, Путин согласился с этим условием на переговорах с Трампом на Аляске. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что надежные гарантии безопасности для Украины и Европы должны стать неотъемлемой частью любого мирного соглашения.

"Россия не может наложить вето на курс Украины на вступление в ЕС и НАТО. Украина примет нужные ей решения на своей территории. Международные границы не должны меняться силой, мы продолжим поддерживать Украину", — говорится в заявлении.

Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что "Коалиция решительных" будет работать над гарантиями безопасности Украины, чтобы добиться конкретных результатов.

"Важно извлечь все уроки из опыта последних 30 лет, в том числе из устоявшейся традиции России не выполнять обязательства", — заключил он.

Отметим, что Трамп и Путин в ходе саммита на Аляске договорились о лучшем способе завершения войны между Россией и Украиной. Нужно прийти к мирному соглашению, а не просто к договоренности о прекращении огня.

Кроме этого, американский лидер уверен, что вместе с Путиным они достигли значительного прогресса по мирному урегулированию войны в Украине.