Україна та ЄС вимагають дипломатії після припинення вогню: у чому головні протиріччя з позиціями США та РФ

Україна і Європа вимагають припинити вогонь по лінії фронту і тільки після цього перейти до дипломатії. Водночас Дональд Трамп і Володимир Путін наполягають на повноцінній мирній угоді. Фокус з'ясував, наскільки відрізняються погляди союзників на майбутнє.

Бачення ситуації США може бути лише предметом дискусій, заявив радник глави Офісу президента України (ОП) Сергій Лещенко.

Припинення війни, за його оцінками, відкриє шлях дипломатії. Під час боїв постійно змінюється ситуація на лінії фронту, через що важко вести конкретні бесіди.

Як приклад Лещенко навів зупинку просування противника на Покровському напрямку. Ворожу піхоту відкинули біля населених пунктів Рубіжне, Золотий Колодязь, Веселе, Вільне, Шахове, Никанорівка та Сухецьке.

"Весь цей клин, який утворився на початку тижня, фактично ліквідовано. Тепер переговори мають іти в іншій динаміці? Тому треба зафіксувати карту DeepState станом на зараз і потім вести переговори", — пояснив він позицію.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про координацію позицій з європейськими лідерами щодо досягнення реального і тривалого миру.

За його запевненнями, важливо не допустити ще однієї паузи між російськими вторгненнями, а треба якнайшвидше припинити вбивства і вогонь як на полі бою, так і в небі.

У розмові з Трампом президент доводив необхідність посилення антиросійських санкцій, якщо тристороння зустріч не відбудеться.

Завершення війни в Україні: Путін затягне переговори зі США

Деякі європейські лідери впевнені, що Росія не налаштована припиняти війну найближчим часом. За словами головного дипломата ЄС Кайї Каллас, Москва спробує затягнути переговори з Вашингтоном.

"Рішучість президента Дональда Трампа укласти мирну угоду життєво важлива. Путін продовжує затягувати переговори і сподівається, що йому це зійде з рук. Він покинув Анкоридж, не взявши на себе зобов'язань", — заявила вона.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що зусилля президента Трампа наближають до припинення війни в Україні. На його думку, тристороння зустріч за участю Володимира Зеленського буде логічним наступним кроком

"Шлях до миру в Україні не може бути визначений без нього", — додав він.

Велика Британія обіцяє Україні надати гарантії безпеки, які матимуть вирішальне значення. Також розглядається введення додаткових санкцій проти російської економіки.

Гарантії безпеки для України

Джерела газети The Daily Telegraph повідомили, що США запропонували Україні гарантії безпеки за зразком НАТО в разі мирної угоди з РФ. Але офіційно країна не вступить до Альянсу.

На практиці це означатиме, що європейські союзники дадуть відповідь на російське вторгнення в Україну відповідно до зобов'язання за статтею 5 Договору про взаємну оборону.

Трамп не виявив готовності направити американських солдатів або значні ресурси для захисту України. Європа розраховує на створення "сил підтримки", але вони не зможуть діяти без контингенту США.

Як кажуть співрозмовники, Путін погодився з цією умовою на переговорах із Трампом на Алясці. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що надійні гарантії безпеки для України та Європи мають стати невід'ємною частиною будь-якої мирної угоди.

"Росія не може накласти вето на курс України на вступ до ЄС і НАТО. Україна ухвалить потрібні їй рішення на своїй території. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, ми продовжимо підтримувати Україну", — йдеться в заяві.

Президент Франції Еммануель Макрон додав, що "Коаліція рішучих" працюватиме над гарантіями безпеки України, щоб домогтися конкретних результатів.

"Важливо винести всі уроки з досвіду останніх 30 років, зокрема з усталеної традиції Росії не виконувати зобов'язання", — підсумував він.

Зазначимо, що Трамп і Путін під час саміту на Алясці домовилися про найкращий спосіб завершення війни між Росією і Україною. Потрібно прийти до мирної угоди, а не просто до домовленості про припинення вогню.

Крім цього, американський лідер упевнений, що разом із Путіним вони досягли значного прогресу щодо мирного врегулювання війни в Україні.