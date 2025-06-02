Семья Портнова, которого убили в Испании, имеет квартиры в Дубае на более чем 2 млн долларов, — СМИ

В 2022-2023 годах семья Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Виктора Януковича, приобрела недвижимости в Дубае на более чем два миллиона долларов США. Речь идет о шести объектах, оформленных на его гражданскую жену и дочь. Сейчас в собственности семьи остаются пять квартир.

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Об этом пишет "Радио Свобода".

Журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) получили эти данные из масштабной утечки информации в рамках сотрудничества с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и французским изданием Le Monde. В утечку вошли сведения из Земельного департамента Дубая и государственных коммунальных предприятий ОАЭ. Вся информация была верифицирована.

Первую квартиру в жилом комплексе Sobha Hartland One Park Avenue дочь Портнова, Лилия, приобрела в октябре 2022 года. Согласно дубайским реестрам, площадь объекта — почти 69 кв. м, а стоимость составила примерно 320 тысяч долларов.

Лилия Портнова (слева) и Анастасия Валяева (справа) Фото: Схемы

Другие объекты в ОАЭ Лилия Портнова и Анастасия Валяева (гражданская жена Портнова) начали покупать с лета 2023 года.

В июле Лилия приобрела еще одну квартиру площадью 46,5 кв. м у того же застройщика Sobha за почти 250 тысяч долларов, но впоследствии ее продала.

В августе Валяева инвестировала более 600 тысяч долларов в жилье площадью почти 110 кв. м в комплексе Sobha Hartland Waves Opulence. Завершение строительства запланировано на сентябрь 2025 года.

ЖК Sobha Hartland Waves Opulence Фото: Схемы

В сентябре 2023 года Лилия Портнова вложила более 400 тысяч долларов в еще одну квартиру в том же комплексе. В тот же день Валяева инвестировала более 550 тысяч долларов в апартаменты площадью 90 кв. м в Sobha Creek Vista Heights — Tower A. Этот комплекс должен быть завершен в 2026 году.

В октябре 2023 года Лилия Портнова приобрела еще одну квартиру — в Empire Residence в районе Jumeirah Village Circle. Объект площадью 34 кв. м стоил более 132 тысяч долларов.

Несмотря на наличие этой недвижимости, в ноябре 2023 года Лилия арендовала еще одни апартаменты в District One Residences 18 — на год, за почти 36 тысяч долларов.

Также, как выяснили журналисты, Лилия Портнова имеет гражданство Швейцарии.

Итак, во время полномасштабной войны семья Андрея Портнова стала обладательницей недвижимости в Дубае на сумму более двух миллионов долларов. Согласно официальным реестрам, пять объектов до сих пор остаются в собственности дочери и гражданской жены экс-чиновника.

В международных базах журналисты не нашли упоминаний о предпринимательской деятельности Лилии Портновой. Информация об актуальном бизнесе Анастасии Валяевой также отсутствует. В то же время до 2020 года она была владелицей компании Vasilisa Group (ранее — Portnov Group), которая принадлежала Андрею Портнову.

"Схемы" обратились за комментариями к Валяевой, Портновой, а также к адвокатам, представлявшим Андрея Портнова в судебных процессах, чтобы узнать об источниках финансирования покупки недвижимости, а также о выборе ОАЭ для инвестиций. На момент публикации ответы не поступили.

Убийство Андрея Портнова: что известно

Утром 21 мая Андрей Портнов был застрелен в Мадриде возле американской школы в районе Посуэло-де-Аларкон. Смерть юриста подтвердили правоохранители, которая наступила в результате нескольких огнестрельных ранений.

Накануне своей гибели, Портнов привез своих дочерей в эту школу, а перед самым нападением собирался сесть в черный "Мерседес". После нескольких выстрелов киллер и его сообщник скрылись на мотоцикле с места преступления. Сейчас их разыскивают, а полиция выдвигает ряд версий причин убийства, среди которых указывают долговые обязательства. Также правоохранители не исключают и политических мотивов преступления.

Впоследствии сообщалось, что покойный переписал имущество в Украине на детей. Оказалось, зарегистрировал один из своих особняков на имя своих детей в нотариальной конторе в Мадриде.

Также стало известно, что Портнов посетил Украину за несколько дней до убийства. СМИ указывают, что он встречался с чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.