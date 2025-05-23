Андрей Портнов перед убийством был в Украине: он встречался с влиятельными чиновниками, – СМИ
Бывший соратник Виктора Януковича Андрей Портнов за несколько дней до убийства был в Украине и встречался с топ-чиновниками.
Об этом рассказали источники "Украинской правды".
Трое влиятельных собеседников издания сообщили, что Андрей Портнов был в Украине 17 и 18 мая. По данным источников, Портнов встречался с чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
Другие подробности приезда Портнова в Украину на данный момент неизвестны.
Испанское издание El País тем временем отмечает, что убийство Портнова в пригороде Мадрида — это тщательно спланированный заказ.
Преступление поставило испанскую полицию в затруднительное положение: вертолеты, беспилотники и около 100 полицейских не смогли отыскать киллеров.
Андрей Портнов убит в Испании: что известно
Советника Януковича, 51-летнего Андрея Портнова застрелили утром 21 мая возле Американской школы в элитном районе Посуэло-де-Аларкон. Врачи и правоохранители констатировали смерть от нескольких огнестрельных ранений.
Причины убийства Портнова не установлены, полиция рассматривает несколько версий, включая политический след.
Журналисты отмечали, что Портнов несколько месяцев назад переписал на своих детей принадлежащий ему особняк в Козине в 25 км от Киева. Цена дома Андрея Портнова — около 2,5 миллиона евро.
Напомним, Андрея Портнова могут похоронить на Зверинецком кладбище. Организаторы похорон изначально хотели провести церемонию на Байковом кладбище.
Фокус уже сообщал, что в день убийства Портнов привез двух дочерей 10 и 12 лет в школу и перед нападением собирался сесть в черный "Мерседес". После нескольких выстрелов киллер и сообщник скрылись на мотоцикле.