Андрей Портнов перед убийством был в Украине: он встречался с влиятельными чиновниками, – СМИ

Бывший соратник Виктора Януковича Андрей Портнов за несколько дней до убийства был в Украине и встречался с топ-чиновниками.

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Об этом рассказали источники "Украинской правды".

Трое влиятельных собеседников издания сообщили, что Андрей Портнов был в Украине 17 и 18 мая. По данным источников, Портнов встречался с чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Другие подробности приезда Портнова в Украину на данный момент неизвестны.

Испанское издание El País тем временем отмечает, что убийство Портнова в пригороде Мадрида — это тщательно спланированный заказ.

Преступление поставило испанскую полицию в затруднительное положение: вертолеты, беспилотники и около 100 полицейских не смогли отыскать киллеров.

Андрей Портнов убит в Испании: что известно

Советника Януковича, 51-летнего Андрея Портнова застрелили утром 21 мая возле Американской школы в элитном районе Посуэло-де-Аларкон. Врачи и правоохранители констатировали смерть от нескольких огнестрельных ранений.

Портнова застрелили утром 21 мая возле Американской школы Фото: скриншот

Причины убийства Портнова не установлены, полиция рассматривает несколько версий, включая политический след.

Журналисты отмечали, что Портнов несколько месяцев назад переписал на своих детей принадлежащий ему особняк в Козине в 25 км от Киева. Цена дома Андрея Портнова — около 2,5 миллиона евро.

Напомним, Андрея Портнова могут похоронить на Зверинецком кладбище. Организаторы похорон изначально хотели провести церемонию на Байковом кладбище.

Фокус уже сообщал, что в день убийства Портнов привез двух дочерей 10 и 12 лет в школу и перед нападением собирался сесть в черный "Мерседес". После нескольких выстрелов киллер и сообщник скрылись на мотоцикле.