Андрей Портнов, бывший соратник Виктора Януковича, убитый в Испании, как оказалось, зарегистрировал один из своих особняков на имя своих детей в нотариальной конторе в Мадриде.

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Об этом пишет El Pais.

Журналисты отмечают, что жизнь юриста и советника беглого украинского президента Андрея Портнова в Мадриде была короткой. Он поселился в особняке в элитном жилом районе Ла Моралеха со своей семьей после того, как покинул Украину в июне 2022 года, когда ему было 48 лет. Он пересек границу через четыре месяца после начала полномасштабного российского вторжения.

Он оправдывался, что был "отцом большого семейства". Всего у Андрея Портнова шестеро детей, один из которых приемный. Предположительно, в Испании с ним и его женой Анастасией Валяевой жили четверо.

Андрея Портнова застрелили в богатом пригороде Мадрида Фото: скриншот

Мотивы его убийства неизвестны, так как киллеров все еще ищут. Но журналисты выяснили, что Портнов совершил ряд заметных финансовых и имущественных перемещений из Мадрида. Например, несколько месяцев назад он обратился в нотариальную контору, чтобы переписать на своих детей принадлежащий ему особняк в Козине за 25 км от Киева.

Стоимость загородного дома Андрея Портнова на берегу Днепра около 2,5 миллиона евро. Журналисты предполагают, что таким образом бывший соратник Януковича пытался скрыть недвижимое имущество или избежать его конфискации в случае санкций или возбуждения уголовного дела.

Дом Андрея Портнова в Козине Фото: Радио Свобода

Накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, правительство США в декабре 2021 года ввело санкции против Портнова, включая запрет на въезд в США и заморозку всех его финансовых активов в американских банках.

На протяжении многих лет Портнов поддерживал открытую конфронтацию со своими недоброжелателями в Украине, подавая в суд на журналистов и тех, кто нападал на него за его близость к российскому правительству и антиевропейские взгляды.

После Революции достоинства Андрей Портнов укрепил связи в Москве и там, как предполагается, у него также есть недвижимость и счета в банках. Также, до переезда в Испанию, он находился в Австрии, но неизвестно, приобрел ли Портнов там какие-то объекты недвижимости.

Напомним, Андрея Портнова застрелили у школы, куда он привез двух своих дочерей утром 21 мая. Киллеры скрылись. В полиции полагают, что их было двое, или трое.

Полиция на месте убийства Андрея Портнова Фото: Getty Images

Фокус писал о том, как продвигается расследование убийства Андрея Портнова. Но пока полиция не может найти киллеров, а вскрытие еще не проводилось.

Известно, что киллеры скрылись в крупнейшем городском парке Испании, фактически в лесу, сразу после убийства. Мы рассказывали о том, что происходило до и после убийства Андрея Портнова.