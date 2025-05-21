Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир Убийство Андрея Портнова

Убийство Портнова в Испании: новые подробности о киллерах и месте преступления (видео)

андрей портнов, Портнов убит, Портнова застрелили, кто такой Портнов, Портнова убили, убийство Портнова, Портнов смерть
Фото: El Pais | Андрея Портнова застрелили у элитной школы, куда он привез дочерей

Андрея Портнова, юриста, бывшего нардепа и соратника Виктора Януковича, застрелили у школы, куда он привез двух своих дочерей. Свидетели утверждают, что киллеров было двое и они скрылись в Каса-де-Кампо, крупнейшем парке Испании.

Related video

Фокус собрал все, что известно на данный момент об убийстве Андрея Портнова.

Андрея Портнова застрелили у элитной школы в пригороде Мадрида

Убийство Портнова: где произошло

52-летний Андрей Портнов, находившийся под следствием по обвинению в коррупции и государственной измене в Украине, был застрелен около 9 утра перед входом в эксклюзивную Американскую школу (Colegio Americano) в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон.

портнов янукович Fullscreen
Андрей Портнов был соратником беглого президента Украины Виктора Януковича
Фото: Соцсети

Источники сообщают, что он привез в школу двух своих дочерей, десяти и 12 лет. Одетый в белую футболку и черные шорты, Портнов как раз собирался сесть в свой черный "Мерседес" на стоянке между школой и школьным общежитием, когда к нему приблизился киллер и произвел несколько выстрелов.

Полиция разыскивает по меньшей мере двух мужчин, по словам источников в следственных органах. Очевидцы утверждают, что киллер, застреливший Портнова, был одет в синий спортивный костюм и имел при себе поясную сумку. По словам нескольких свидетелей, после совершения преступления убийце помогал сообщник, который мог поджидать его на мотоцикле.

андрей портнов, Портнов убит, Портнова застрелили, кто такой Портнов, Портнова убили Fullscreen
Андрея Портнова застрелили у элитной школы, куда он привез дочерей
Фото: скриншот

Другие источники сообщили, что преступник (и вероятный сообщник) скрылись в районе Каса-де-Кампо, где Национальная полиция начала поиски. Стоит отметить, что Каса-де-Кампо – это крупнейший городской парк Испании, который занимает площадь в более чем 1722 гектаров. Расположенный к юго-западу от Мадрида, парк окружен берегами реки Мансанарес, муниципалитетом Посуэло и другими лесистыми районами, такими как Монте-дель-Пардо.

портнов лес убийство испания карта Fullscreen
Убийцы Портнова скрылись в самом большом парке Испании
Фото: скриншот

Полицию и скорую вызвал случайный свидетель. Медики, прибыв на место, констатировали смерть Портнова "от травм, несовместимых с жизнью, в результате получения по меньшей мере трех выстрелов: одного, смертельного, в голову на уровне шеи сзади, но под углом, и двух других в туловище: в живот и бок".

Убийство Портнова: что говорят свидетели

Отмечается, что уроки в школе уже начались, так что дети ничего не видели. Однако Инес, студентка, проживающая в общежитии у парковки, где застрелили Портнова, говорит, что проснулась от звука "шести или семи выстрелов, крика и продолжительного гудка автомобиля".

"Я подняла жалюзи и ничего не увидела. Через десять минут приехала полиция. Я спустилась вниз и увидела мужчину, лежащего на земле, покрытого кровью", — рассказала девушка. Два других свидетеля подтвердили, что слышали несколько выстрелов.

Портнов в Испании: что известно о его жизни за границей

Неизвестно, как долго он жил в Мадриде, а именно в шале в Ла-Моралехе. La Moraleja — богатый жилой район муниципалитета Алькобендас в северной части Мадрида. Здесь проживают некоторые из самых богатых людей Испании, цены на недвижимость стартуют от миллиона евро и выше. В свое время здесь жили Дэвид Бекхэм, Роналдо и Ава Гарднер.

 Риэлторы описывают этот район, как "денежный анклав богатых и знаменитых" с ценами на недвижимость, которые "варьируются от просто грабительских до откровенно смехотворных".

Школа, в которую Андрей Портнов отвез своих дочерей, вторая самая дорогая школа в Испании: цены варьируются от 8925 евро за дошкольное образование до 19 865 евро за среднее и старшее образование.

Портнов в Испании проживал в дорогом районе Мадрида

Известно, что у Андрея Портнова шестеро детей. Игорь Портнов (1993 г.р., при рождении — Игорь Додонов) был усыновлен, Михаил Портнов (2022 г.р.), Лилия Портнова (1994), Варвара Портнова (2012 г.р.), Ульяна Портнова (2012 г.р.), Василиса Портнова (2019 г.р.).

Гражданская жена Андрея Портнова, Анастасия Валяева — с 2014 года является гражданкой РФ.

Также известно, что тело Андрея Портнова забрали работники похоронного агентства Enalta, одного из самых известных и дорогих в Испании, которое работает уже 30 лет.

Испанские СМИ отмечают, что это не первый случай убийства возле школы в Посуэло. В марте 2018 года Рикардо Р.М., 43-летний бывший член банды и гражданин Колумбии был убит у школы при Британском совете.

Это также не первое преступление с участием высокопоставленных российских и украинских деятелей в Испании, стране со значительным числом выходцев из обеих стран, после полномасштабного вторжения России в Украину . В период с ноября по декабрь 2022 года было отправлено шесть писем-бомб по разным адресам по всей Испании, включая премьер-министра Педро Санчеса, посольство Украины в Мадриде, правительственные учреждения, европейскую спутниковую компанию и посольство США.

В апреле 2022 года российский магнат Сергей Протосеня был найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Жироне. А в феврале 2024 года российский летчик Максим Кузьминов, бежавший на своем вертолете в Украину, был найден мертвым с множественными огнестрельными ранениями в многоквартирном доме недалеко от Аликанте.

Напомним, некоторые эксперты считают, что бывшего советника и заместителя главы ОП времен Виктора Януковича Андрея Портнова могли убить спецслужбы Российской Федерации для недопущения утечки важной информации.

А экс-заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун считатает, что Россия использует убийство Андрея Портнова в Мадриде, чтобы провести информационную операцию и связать Украину с этим преступлением.