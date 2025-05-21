Убийство Портнова в Испании: новые подробности о киллерах и месте преступления (видео)

Андрея Портнова, юриста, бывшего нардепа и соратника Виктора Януковича, застрелили у школы, куда он привез двух своих дочерей. Свидетели утверждают, что киллеров было двое и они скрылись в Каса-де-Кампо, крупнейшем парке Испании.

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Андрея Портнова застрелили у элитной школы в пригороде Мадрида

Убийство Портнова: где произошло

52-летний Андрей Портнов, находившийся под следствием по обвинению в коррупции и государственной измене в Украине, был застрелен около 9 утра перед входом в эксклюзивную Американскую школу (Colegio Americano) в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон.

Андрей Портнов был соратником беглого президента Украины Виктора Януковича Фото: Соцсети

Источники сообщают, что он привез в школу двух своих дочерей, десяти и 12 лет. Одетый в белую футболку и черные шорты, Портнов как раз собирался сесть в свой черный "Мерседес" на стоянке между школой и школьным общежитием, когда к нему приблизился киллер и произвел несколько выстрелов.

Полиция разыскивает по меньшей мере двух мужчин, по словам источников в следственных органах. Очевидцы утверждают, что киллер, застреливший Портнова, был одет в синий спортивный костюм и имел при себе поясную сумку. По словам нескольких свидетелей, после совершения преступления убийце помогал сообщник, который мог поджидать его на мотоцикле.

Андрея Портнова застрелили у элитной школы, куда он привез дочерей Фото: скриншот

Другие источники сообщили, что преступник (и вероятный сообщник) скрылись в районе Каса-де-Кампо, где Национальная полиция начала поиски. Стоит отметить, что Каса-де-Кампо – это крупнейший городской парк Испании, который занимает площадь в более чем 1722 гектаров. Расположенный к юго-западу от Мадрида, парк окружен берегами реки Мансанарес, муниципалитетом Посуэло и другими лесистыми районами, такими как Монте-дель-Пардо.

Убийцы Портнова скрылись в самом большом парке Испании Фото: скриншот

Полицию и скорую вызвал случайный свидетель. Медики, прибыв на место, констатировали смерть Портнова "от травм, несовместимых с жизнью, в результате получения по меньшей мере трех выстрелов: одного, смертельного, в голову на уровне шеи сзади, но под углом, и двух других в туловище: в живот и бок".

Убийство Портнова: что говорят свидетели

Отмечается, что уроки в школе уже начались, так что дети ничего не видели. Однако Инес, студентка, проживающая в общежитии у парковки, где застрелили Портнова, говорит, что проснулась от звука "шести или семи выстрелов, крика и продолжительного гудка автомобиля".

"Я подняла жалюзи и ничего не увидела. Через десять минут приехала полиция. Я спустилась вниз и увидела мужчину, лежащего на земле, покрытого кровью", — рассказала девушка. Два других свидетеля подтвердили, что слышали несколько выстрелов.

Портнов в Испании: что известно о его жизни за границей

Неизвестно, как долго он жил в Мадриде, а именно в шале в Ла-Моралехе. La Moraleja — богатый жилой район муниципалитета Алькобендас в северной части Мадрида. Здесь проживают некоторые из самых богатых людей Испании, цены на недвижимость стартуют от миллиона евро и выше. В свое время здесь жили Дэвид Бекхэм, Роналдо и Ава Гарднер.

Риэлторы описывают этот район, как "денежный анклав богатых и знаменитых" с ценами на недвижимость, которые "варьируются от просто грабительских до откровенно смехотворных".

Школа, в которую Андрей Портнов отвез своих дочерей, вторая самая дорогая школа в Испании: цены варьируются от 8925 евро за дошкольное образование до 19 865 евро за среднее и старшее образование.

Портнов в Испании проживал в дорогом районе Мадрида

Известно, что у Андрея Портнова шестеро детей. Игорь Портнов (1993 г.р., при рождении — Игорь Додонов) был усыновлен, Михаил Портнов (2022 г.р.), Лилия Портнова (1994), Варвара Портнова (2012 г.р.), Ульяна Портнова (2012 г.р.), Василиса Портнова (2019 г.р.).

Гражданская жена Андрея Портнова, Анастасия Валяева — с 2014 года является гражданкой РФ.

Также известно, что тело Андрея Портнова забрали работники похоронного агентства Enalta, одного из самых известных и дорогих в Испании, которое работает уже 30 лет.

Испанские СМИ отмечают, что это не первый случай убийства возле школы в Посуэло. В марте 2018 года Рикардо Р.М., 43-летний бывший член банды и гражданин Колумбии был убит у школы при Британском совете.

Это также не первое преступление с участием высокопоставленных российских и украинских деятелей в Испании, стране со значительным числом выходцев из обеих стран, после полномасштабного вторжения России в Украину . В период с ноября по декабрь 2022 года было отправлено шесть писем-бомб по разным адресам по всей Испании, включая премьер-министра Педро Санчеса, посольство Украины в Мадриде, правительственные учреждения, европейскую спутниковую компанию и посольство США.

В апреле 2022 года российский магнат Сергей Протосеня был найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Жироне. А в феврале 2024 года российский летчик Максим Кузьминов, бежавший на своем вертолете в Украину, был найден мертвым с множественными огнестрельными ранениями в многоквартирном доме недалеко от Аликанте.

Напомним, некоторые эксперты считают, что бывшего советника и заместителя главы ОП времен Виктора Януковича Андрея Портнова могли убить спецслужбы Российской Федерации для недопущения утечки важной информации.

А экс-заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун считатает, что Россия использует убийство Андрея Портнова в Мадриде, чтобы провести информационную операцию и связать Украину с этим преступлением.