"Огромная проблема Украины": экс-замглавы СБУ озвучил версию убийства Портнова (видео)

Российская Федерация использует убийство Андрея Портнова в Мадриде, чтобы провести информационную операцию и связать Украину с этим преступлением. Между тем в стране могли остаться люди, связанные с погибшим. Не ясно, как эти люди будут действовать в новой ситуации, пояснил экс-заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор и общественный деятель Виктор Ягун.

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Комментарий Ягуна относительно убийства Портнова прозвучал в эфире канала "Новости. Live".

Ягун признал, что погибший, который ранее работал советником президента-беглеца Виктора Януковича, был "огромной проблемой Украины". Генерал-майор пояснил, что Портнов, вероятно, пытался влиять на ситуацию в стране, поскольку у него остались контакты и влияния в определенных "организациях и структурах". При этом военный уверен, что украинские силовики не причастны к событиям в Испании. По его мнению, Портнов на сегодня не представлял такой большой угрозы, чтобы его хотели ликвидировать.

"Враг Украины мертвый — это лучший враг. Но Украина точно не стоит за тем преступлением. Портнов точно не представлял той опасности, которую из него рисовали. Ликвидировать человека на таком уровне, в котором он есть?! Украина точно за этим не стоит", — сказал Ягун.

В то же время к убийству Портнова в Мадриде может подключиться РФ, предположил собеседник журналистов. По его мнению, россияне будут распространять предположения о вине Украины. Впрочем, Россия, вероятно, сама причастна к преступлению, отметил генерал-майор СБУ. Он уверен, что Европа поймает убийц, как делала это раньше.

"[Возможны] российские операции. Каждое такое убийство — это в очередной раз они сейчас раскроют свои информационные операции на предмет того, что Украина — страна убийств. Они ликвидируют всех, до кого могут добраться руками", — заявил военный.

Также Ягун ответил на вопрос журналиста, сложно ли было устроить убийство Портнова, и действовал ли профессиональный киллер. Он пояснил, что экс-советник Януковича не скрывался и свободно жил в Испании. Учитывая это, устроить преступление было просто, слышно на видео. Во время преступления стрелок использовал, вероятно, "короткоствол" и минимально необходимое количество патронов — всего 4–5 (не полный магазин). По мнению генерал-майора, это признак профессионализма.

Убийство Портнова — детали

Отметим, 21 мая испанские медиа и полиция сообщили об убийстве Андрея Портнова, которое произошло на окраине Мадрида. Согласно предварительным данным, мужчина отвез детей в Американскую школу, направлялся к черному "Мерседесу" и именно тогда в него выстрелили 4–5 раз. Свидетели рассказали, что преступников было несколько — двое–трое. Первая версия испанских правоохранителей — убийство из-за долговых обязательств.

Напоминаем, Фокус собрал мнения украинских политиков и общественных деятелей, которые озвучили свое отношение к убийству Портнова.