"Величезна проблема України": ексзаступник голови СБУ озвучив версію убивства Портнова (відео)

Російська Федерація використає убивство Андрія Портнова у Мадриді, щоб провести інформаційну операцію і пов'язати Україну з цим злочином. Тим часом в країні могли залишитись люди, пов'язані ыз загиблим. Не ясно, як ці люди діятимуть у новій ситуації, пояснив ексзаступник глави Служби безпеки України, генерал-майор та громадський діяч Віктор Ягун.

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Коментар Ягуна щодо убивства Портнова пролунав в ефірі каналу "Новини. Live".

Ягун визнав, що загиблий, який раніше працював радником президента-втікача Віктора Януковича, був "величезною проблемою України". Генерал-майор пояснив, що Портнов, ймовірно, намагався впливати на ситуацію в країні, оскільки у нього лишились контакти та впливи у певних "організаціях та структурах". Водночас військовий впевнений, що українські силовики не причетні до подій в Іспанії. На його думку, Портнов на сьогодні не становив такої великої загрози, щоб його хотіли ліквідувати.

"Ворог України мертвий — це найкращий ворог. Але Україна точно не стоїть за тим злочином. Портнов точно не становив тієї небезпеки, яку з нього малювали. Ліквідовувати людину на такому рівні, в якому він є?! Україна точно за цим не стоїть", — сказав Ягун.

Водночас до убивства Портнова в Мадриді може підключитись РФ, припустив співрозмовник журналістів. На його думку, росіяни поширюватимуть припущення про вину України. Втім, Росія, ймовірно, сама причетна до злочину, зауважив генерал-майор СБУ. Він впевнений, що Європа спіймає убивць, як робила це раніше.

"[Можливі] російські операції. Кожне таке вбивство — це в черговий раз вони зараз розкриють свої інформаційні операції на предмет того, що Україна — країна вбивств. Вони ліквідовують всіх, до кого можуть дістатися руками", — заявив військовий.

Також Ягун відповів на питання журналіста, чи складно було влаштувати убивство Портнова, і чи діяв професіональний кілер. Він пояснив, що ексрадник Януковича не ховався і вільно жив у Іспанії. З огляду на це, влаштувати злочин було просто, чути на відео. Під час злочину стрілець використав, ймовірно, "короткоствол" та мінімально необхідну кількість патронів — лише 4–5 (не повний магазин). На думку генерал-майора, це ознака професіоналізму.

Убивство Портнова — деталі

Зазначимо, 21 травня іспанські медіа та поліція повідомили про убивство Андрія Портнова, яке сталось на околиці Мадрида. Згідно з попередніми даними, чоловік відвіз дітей в Американську школу, прямував до чорного "Мерседеса" і саме тоді у нього вистрелили 4–5 разів. Свідки розповіли, що злочинців було кілька — двоє–троє. Перша версія іспанських правоохоронців — убивство через боргові зобов'язання.

Нагадуємо, Фокус зібрав думки українських політиків та громадських діячів, які озвучили своє ставлення до убивства Портнова.