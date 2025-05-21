Андрія Портнова застрелили в Мадриді: перші кадри з місця події (фото, відео)

Зʼявилися перші кадри з місця вбивства колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова в Мадриді 21 травня.

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Про це пишуть іспанські ЗМІ.

Андрія Портнова вбили в Іспанії

В експолітика вистрелили 5 разів — 4 постріли в область грудей та 1 у голову. До злочину можуть бути причетні 2 або 3 особи.

Портнов був за кермом Mercedes, коли почалася стрілянина. ЗМІ пишуть, що колишній радник Януковича відвозив дітей у школу.

Причиною вбивства попередньо називають боргову проблему.

Джерела Фокуса у СБУ підтвердили інформацію про вбивство Андрія Портнова в Іспанії.

Вбивство ексрадника Януковича сталося біля Американської школи в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон 21 травня близько 9:15 ранку за місцевим часом. Після прибуття на місце події правоохоронці та лікарі констатували смерть Андрія Портнова від кількох вогнепальних поранень.

Біля воріт школи на Портнова начебто чекав чоловік на мотоциклі. Коли політик під'їхав, той вистрілив і швидко зник.

Нагадаємо, другий обвинувачений у підпалі будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера виявився вихідцем з України, який згодом отримав громадянство Румунії.

Також Фокус детальніше писав про Андрія Портнова, якого застрелили в Мадриді 21 травня. Колишньому раднику Януковича був 51 рік.