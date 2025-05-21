Андрея Портнова застрелили в Мадриде: первые кадры с места происшествия (фото, видео)

Появились первые кадры с места убийства бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова в Мадриде 21 мая.

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Об этом пишут испанские СМИ.

Андрея Портнова убили в Испании

В экс-политика выстрелили 5 раз — 4 выстрела в область груди и 1 в голову. К преступлению могут быть причастны 2 или 3 человека.

Портнов был за рулем Mercedes, когда началась стрельба. СМИ пишут, что бывший советник Януковича отвозил детей в школу.

Причиной убийства предварительно называют долговую проблему.

Источники Фокуса в СБУ подтвердили информацию об убийстве Андрея Портнова в Испании.

Убийство экс-советника Януковича произошло возле Американской школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон 21 мая около 9:15 утра по местному времени. По прибытии на место происшествия правоохранители и врачи констатировали смерть Андрея Портнова от нескольких огнестрельных ранений.

У ворот школы Портнова якобы ждал мужчина на мотоцикле. Когда политик подъехал, тот выстрелил и быстро скрылся.

Напомним, второй обвиняемый в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказался выходцем из Украины, который впоследствии получил гражданство Румынии.

Также Фокус подробнее писал об Андрее Портнове, которого застрелили в Мадриде 21 мая. Бывшему советнику Януковича был 51 год.