Застрелили в Испании: что известно об экс-советнике Януковича Андрее Портнове

В Испании вблизи Мадрида застрелили 51-летнего бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича. Ранее он призвал амнистировать "беркутовцев" и начать следствие против участников Евромайдана.

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Фокус собрал информацию об Андрее Портнове.

Кто такой Андрей Портнов

Андрей Портнов был народным депутатом Украины V созыва (2006-2010 годы) от Блока Юлии Тимошенко. Также известен тем, что после поражения Юлии Тимошенко на президентских выборах 2010 года защищал ее интересы в Высшем административном суде.

В апреле 2010 года стал заместителем главы Администрации президента Януковича и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.

Во время Евромайдана Портнов был членом "рабочей группы по урегулированию политического кризиса" вместе с президентом Виктором Януковичем и тогдашним министром юстиции Еленой Лукаш.

24 января 2014 года президент Янукович уволил Портнова с должности своего советника и назначил его первым заместителем главы Администрации президента Украины. 26 февраля он был уволен с должности исполняющего обязанности президента Украины Александром Турчиновым.

В марте 2014 года Европейский Союз ввел санкции против 18 граждан Украины, подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека. Среди них был и Портнов. А в марте 2015 года ЕС продлил санкции, но исключил из списка Портнова.

В марте 2018-го Служба безопасности Украины возбудила дело о госизмене в отношении Портнова. Из-за этого тот подал иск в суд на СБУ. Впоследствии дело закрыли.

По информации из СМИ, 28 февраля 2014 года Портнов покинул территорию Украины и вернулся 19 мая 2019 года во время президентских выборов. По словам Портнова все это время он был заграницей в командировке. При этом Печерский районный суд принял такое решение: "Удовлетворить заявление и установить факт непрерывного на законных основаниях проживания ЛИЦО_2 (АДРЕС_1, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика НОМЕР_1) на территории Украины с 14 апреля 2014 года по 19 мая 2019 года."

В 2019 году Андрей Портнов призвал амнистировать "беркутовцев" и начать следствие против участников Евромайдана.

В декабре 2021 года на Андрея Портнова наложили санкции США. В Минфине тогда отметили, что в середине 2019 года Портнов вступил в сговор с высокопоставленным чиновником украинского правительства, чтобы направить высшие юридические институты Украины в своих интересах и повлиять на Конституционный Суд Украины. А еще американское ведомство отмечало, что Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора Украины.

В последнее время Портнов активно "зачищал" медиаполе, выигрывая массу судов в СМИ, где его называли пророссийским. Возможно, готовился вернуться в Украину.

Напомним, убийство Андрея Портнова произошло возле Американской школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон около 9:15 утра по местному времени. Полиция получила сообщение о том, что человек лежал на улице с огнестрельными ранениями.

Фокус также писал, что в 2023 году бывший народный депутат и экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов подал исковое заявление о защите достоинства, чести и деловой репутации на издание Фокус из-за публикации материала, в котором его указали как "пророссийского политика"