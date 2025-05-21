В Испании застрелили Андрея Портнова, — СМИ (обновляется)

В Мадриде убит экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов. Бывшему чиновнику выстрелили четыре раза в область груди и один — в голову.

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Об этом сообщает испанская радиостанция Cadena SER.

Убийство произошло возле Американской школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон около 9:15 утра по местному времени. Полиция получила сообщения о том, что человек лежал на улице с огнестрельными ранениями.

По прибытии правоохранители и врачи констатировали смерть Андрея Портнова от нескольких огнестрельных ранений. Четыре раза ему выстрелили в область груди и один — в голову.

Источники в полиции уточняют, что у ворот школы Портнова жертву поджидал мужчина на мотоцикле. Когда экс-советник Януковича подъехал, он выстрелил в него и быстро скрылся.

Собеседники издания не исключают версию сведения личных счетов убийцы с Портновым.

Андрея Портнова застрелили: детали происшествия

Газета El Pais пишет, что в школе не знают, является ли Андрей Портнов отцом кого-либо из учеников. В жертву стреляли пять раз два или три человека. На данный момент их не арестовали.

Когда случилось убийство, дошкольники и старшие ученики разошлись по классам.

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