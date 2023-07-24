Азаров, Пушилин, Царев и другие: какикие пророссийские политики не попали под санкции, – УП

В Украине до сих пор остаются десятки пророссийских деятелей, у которых потенциально можно было бы конфисковать активы. Однако этого не удалось сделать из-за отсутствия санкций в отношении этих лиц. Некоторым из них были наложены санкции до 24 мая 2022 года, что исключает возможность проведения конфискации.

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Ряд пророссийских политических деятелей, включая бывшего премьера Украины Николая Азарова, экс-министра образования Дмитрия Табачника, а также экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова, "главы Крыма" Сергея Аксенова и других, уже более года не подпадают под обновленные украинские санкции. Об этом пишут эксперты Центра противодействия коррупции в колонке "Украинской правды".

По словам автором материала, причина заключается в том, что для конфискации их активов сначала необходимо блокировать их решением Совета нацбезопаности и обороны (СНБО), что стало возможным только после внесения изменений в закон "О санкциях" в мае 2022 года.

Сообщается, что Министерство юстиции до сих пор не имеет возможности искать связанные с этими лицами активы и проверять возможность взыскания. После блокировки активов Минюст сможет приступить к проведению проверки и, при необходимости, обратиться в суд.

Помимо этого, некоторые из пророссийских деятелей, таких как Андрей Портнов, чиновник администрации Януковича, до сих пор не подверглись санкциям.

Согласно материалу, наложение санкций возможно только по инициативе пяти субъектов: президента, Верховной Рады, Кабинета Министров, Национального банка или Службы безопасности Украины. Офис президента Украины и межведомственная группа Task Force UA, в том числе санкционное направление, также принимают активное участие в санкционных вопросах. Работа этих органов координируется Офисом генерального прокурора Костина.

На кого еще не наложили санкции

Среди пророссийских деятелей, которые не попали под санкции, эксперты называют следующих:

Николай Азаров , премьер-министр Украины в 2010-2014 годах. Санкции против Азарова были введены еще в апреле 2021 года и имели бессрочный характер. Но, несмотря на это, их обновление до сих пор не осуществлялось.

, премьер-министр Украины в 2010-2014 годах. Санкции против Азарова были введены еще в апреле 2021 года и имели бессрочный характер. Но, несмотря на это, их обновление до сих пор не осуществлялось. Олег Царев , экс-нардеп и коллаборант, известен тем, что предлагал главе Совета обороны Кривого Рога сдать город российским оккупантам. Санкции на него наложили еще в июне 2021 года, но после внесения обновлений в закон о санкциях повторное решение о них так и не было принято.

, экс-нардеп и коллаборант, известен тем, что предлагал главе Совета обороны Кривого Рога сдать город российским оккупантам. Санкции на него наложили еще в июне 2021 года, но после внесения обновлений в закон о санкциях повторное решение о них так и не было принято. Сергей Аксенов и Владимир Константинов — "глава Крыма" и глава "Государственного совета Крыма". Оба были подвергнуты санкциям в апреле 2021 года, что делает невозможным конфискацию их активов с помощью санкционного механизма.

и — "глава Крыма" и глава "Государственного совета Крыма". Оба были подвергнуты санкциям в апреле 2021 года, что делает невозможным конфискацию их активов с помощью санкционного механизма. Денис Пушилин и Леонид Пасечник — руководители т.н. "ДНР" и "ЛНР". Находятся под санкциями с 2021 года.

и — руководители т.н. "ДНР" и "ЛНР". Находятся под санкциями с 2021 года. Дмитрий Святаш , экс-нардеп от "Партии регионов". В августе прошлого года прокуратура сообщала об аресте более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех фирм, которые имеют связь со Святашем. Эти активы могли бы быть подвергнуты взысканию в рамках санкционного механизма. Однако, несмотря на это, до сих пор санкции на Святаша не были наложены.

, экс-нардеп от "Партии регионов". В августе прошлого года прокуратура сообщала об аресте более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех фирм, которые имеют связь со Святашем. Эти активы могли бы быть подвергнуты взысканию в рамках санкционного механизма. Однако, несмотря на это, до сих пор санкции на Святаша не были наложены. Дмитрий Табачник , бывший министр образования времен Януковича. В январе 2023 года Винницкая областная прокуратура объявила об аресте активов Табачника и его матери. Общая стоимость активов составляет около 2 млн долларов. Конфискация этих активов в рамках уголовного производства может занять много лет. В то же время, санкционный механизм позволяет провести эту процедуру за считанные месяцы, но его нельзя применить, так как санкция в виде блокировки активов не обновлена.

, бывший министр образования времен Януковича. В январе 2023 года Винницкая областная прокуратура объявила об аресте активов Табачника и его матери. Общая стоимость активов составляет около 2 млн долларов. Конфискация этих активов в рамках уголовного производства может занять много лет. В то же время, санкционный механизм позволяет провести эту процедуру за считанные месяцы, но его нельзя применить, так как санкция в виде блокировки активов не обновлена. Дмитрий Саблин , уроженец Мариуполя, российский депутат. В декабре 2022 года Саблину было предъявлено подозрение в связи с его предполагаемым участием в нарушении территориальной целостности Украины. В рамках расследования было обнаружено, что у Саблина есть 11 квартир в Киеве, зарегистрированных на имя его отца и других лиц.

, уроженец Мариуполя, российский депутат. В декабре 2022 года Саблину было предъявлено подозрение в связи с его предполагаемым участием в нарушении территориальной целостности Украины. В рамках расследования было обнаружено, что у Саблина есть 11 квартир в Киеве, зарегистрированных на имя его отца и других лиц. Владимир Зотов, заместитель председателя Белгородской областной думы РФ. В Украине было начато уголовное производство против него и его подконтрольных компаний. Основной упор делается на общество "Днепр-Белогорье", которое, по мнению следствия, является проектом Зотова, хотя большая часть его акций формально принадлежит его сестре Людмиле Васькиной, российской гражданке. Предприятие владеет земельными участками, складскими помещениями площадью 13 тыс. кв.м, 16 автомобилями и имеет 4 млн грн на банковских счетах. Несмотря на возможность конфискации всего этого имущества, санкции против Зотова до сих пор не были наложены.

Новые санкции также не были введены в отношении бывших чиновников времен Януковича, многие из которых с 2014 года находятся в России. Среди них Вадим Колесниченко, Ренат Кузьмин, Елена Бондаренко, Виктор Пшонка, Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Александр Якименко, Александр Клименко, Виталий Захарченко, Дмитрий Саламатин, Елена Лукаш, Раиса Богатырева и другие.

Напомним, 20 июля стало известно, что Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.

Ранее, 12 июля, дважды санкционированный Украиной пророссийский олигарх, владелец крупнейшего стивидорного оператора Украины группы "ТИС" Алексей Федорычев подал в суд иск с требованием снять с него санкции