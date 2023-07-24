Азаров, Пушилін, Царьов та інші: які проросійські політики не потрапили під санкції, — УП

В Україні досі залишаються десятки проросійських діячів, у яких потенційно можна було б конфіскувати активи. Однак цього не вдалося зробити через відсутність санкцій щодо цих осіб. Деяким із них було накладено санкції до 24 травня 2022 року, що виключає можливість проведення конфіскації.

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Низка проросійських політичних діячів, включно з колишнім прем'єром України Миколою Азаровим, ексміністром освіти Дмитром Табачником, а також ексрадником Віктора Януковича Андрієм Портновим, "главою Криму" Сергієм Аксьоновим та іншими, вже понад рік не підпадають під оновлені українські санкції. Про це пишуть експерти Центру протидії корупції в колонці "Української правди".

За словами автора матеріалу, причина полягає в тому, що для конфіскації їхніх активів спершу необхідно блокувати їхнім рішенням Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), що стало можливим тільки після внесення змін до закону "Про санкції" у травні 2022 року.

Повідомляється, що Міністерство юстиції досі не має можливості шукати пов'язані з цими особами активи та перевіряти можливість стягнення. Після блокування активів Мін'юст зможе розпочинати проведення перевірки й, за необхідності, звернутися до суду.

Крім цього, деякі з проросійських діячів, таких як Андрій Портнов, чиновник адміністрації Януковича, досі не зазнали санкцій.

Згідно з матеріалом, накладення санкцій можливе лише за ініціативою п'яти суб'єктів: президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Національного банку або Служби безпеки України. Офіс президента України та міжвідомча група Task Force UA, зокрема санкційний напрямок, також беруть активну участь у санкційних питаннях. Робота цих органів координується Офісом генерального прокурора Костіна.

На кого ще не наклали санкції

Серед проросійських діячів, які не потрапили під санкції, експерти називають таких:

Микола Азаров , прем'єр-міністр України у 2010-2014 роках. Санкції проти Азарова було запроваджено ще у квітні 2021 року, вони мали безстроковий характер. Але, попри це, їхнє оновлення досі не здійснювалося.

, прем'єр-міністр України у 2010-2014 роках. Санкції проти Азарова було запроваджено ще у квітні 2021 року, вони мали безстроковий характер. Але, попри це, їхнє оновлення досі не здійснювалося. Олег Царьов , екснардеп і колаборант, відомий тим, що пропонував голові Ради оборони Кривого Рогу здати місто російським окупантам. Санкції на нього наклали ще в червні 2021 року, але після внесення оновлень до закону про санкції повторного рішення про них так і не ухвалили.

, екснардеп і колаборант, відомий тим, що пропонував голові Ради оборони Кривого Рогу здати місто російським окупантам. Санкції на нього наклали ще в червні 2021 року, але після внесення оновлень до закону про санкції повторного рішення про них так і не ухвалили. Сергій Аксьонов і Володимир Константинов — "глава Криму" і глава "Державної ради Криму". Обидва були піддані санкціям у квітні 2021 року, що унеможливлює конфіскацію їхніх активів за допомогою санкційного механізму.

і — "глава Криму" і глава "Державної ради Криму". Обидва були піддані санкціям у квітні 2021 року, що унеможливлює конфіскацію їхніх активів за допомогою санкційного механізму. Денис Пушилін і Леонід Пасічник - керівники т.зв. "ДНР" і "ЛНР". Перебувають під санкціями з 2021 року.

і - керівники т.зв. "ДНР" і "ЛНР". Перебувають під санкціями з 2021 року. Дмитро Святаш , екснардеп від "Партії регіонів". У серпні минулого року прокуратура повідомляла про арешт понад 200 об'єктів нерухомості та корпоративних прав трьох фірм, які мають зв'язок зі Святашем. Ці активи могли б бути піддані стягненню в рамках санкційного механізму. Однак, попри це, досі санкції на Святаша не було накладено.

, екснардеп від "Партії регіонів". У серпні минулого року прокуратура повідомляла про арешт понад 200 об'єктів нерухомості та корпоративних прав трьох фірм, які мають зв'язок зі Святашем. Ці активи могли б бути піддані стягненню в рамках санкційного механізму. Однак, попри це, досі санкції на Святаша не було накладено. Дмитро Табачник , колишній міністр освіти часів Януковича. У січні 2023 року Вінницька обласна прокуратура оголосила про арешт активів Табачника та його матері. Загальна вартість активів становить близько 2 млн доларів. Конфіскація цих активів у межах кримінального провадження може зайняти багато років. Водночас санкційний механізм дає змогу провести цю процедуру за лічені місяці, але його не можна застосувати, оскільки санкція у вигляді блокування активів не оновлена.

, колишній міністр освіти часів Януковича. У січні 2023 року Вінницька обласна прокуратура оголосила про арешт активів Табачника та його матері. Загальна вартість активів становить близько 2 млн доларів. Конфіскація цих активів у межах кримінального провадження може зайняти багато років. Водночас санкційний механізм дає змогу провести цю процедуру за лічені місяці, але його не можна застосувати, оскільки санкція у вигляді блокування активів не оновлена. Дмитро Саблін , уродженець Маріуполя, російський депутат. У грудні 2022 року Сабліну було висунуто підозру у зв'язку з його ймовірною участю в порушенні територіальної цілісності України. У межах розслідування було виявлено, що в Сабліна є 11 квартир у Києві, зареєстрованих на ім'я його батька та інших осіб.

, уродженець Маріуполя, російський депутат. У грудні 2022 року Сабліну було висунуто підозру у зв'язку з його ймовірною участю в порушенні територіальної цілісності України. У межах розслідування було виявлено, що в Сабліна є 11 квартир у Києві, зареєстрованих на ім'я його батька та інших осіб. Володимир Зотов, заступник голови Бєлгородської обласної думи РФ. В Україні було розпочато кримінальне провадження проти нього і його підконтрольних компаній. Основний наголос робиться на товариство "Дніпро-Білогір'я", яке, на думку слідства, є проєктом Зотова, хоча більша частина його акцій формально належить його сестрі Людмилі Васькіній, російській громадянці. Підприємство володіє земельними ділянками, складськими приміщеннями площею 13 тис. кв.м, 16 автомобілями та має 4 млн грн на банківських рахунках. Попри можливість конфіскації всього цього майна, санкції проти Зотова досі не було накладено.

Нові санкції також не були введені щодо колишніх чиновників часів Януковича, багато з яких з 2014 року перебувають у Росії. Серед них Вадим Колесніченко, Ренат Кузьмін, Олена Бондаренко, Віктор Пшонка, Сергій Арбузов, Андрій Клюєв, Олександр Якименко, Олександр Клименко, Віталій Захарченко, Дмитро Саламатін, Олена Лукаш, Раїса Богатирьова та інші.

Нагадаємо, 20 липня стало відомо, що Велика Британія скасувала персональні санкції, введені щодо російського бізнесмена і засновника банку "Тінькофф" Олега Тінькова.

Раніше, 12 липня, двічі санкціонований Україною проросійський олігарх, власник найбільшого стивідорного оператора України групи "ТИС" Олексій Федоричев подав до суду позов із вимогою зняти з нього санкції