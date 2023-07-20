Официально: Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова

Российский бизнесмен Олег Тиньков попал под британские санкции через месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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20 июля Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова, сообщает сайт правительства Британии.

Согласно документу британского правительства с Тинькова сняты санкции, которые предусматривают замораживание активов, запрет предоставления трастовых услуг и въезд в страну.

"Эта запись была исключена из консолидированного списка, на него больше на распространяются санкции, предусматривающие арест активов и запрет предоставления трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)", — говорится в примечании к санкционному перечню.

Причина снятия санкций в документе не указана.

Санкции Британии против Тинькова

Санкции против Олега Тинькова были введены в марте 2022 года, вскоре после российского вторжения в Украину.

Тиньков обращался в британский МИД с просьбой о снятии санкций.

С просьбой снять санкции с Олега Тинькова к правительству в Лондоне обращались также британский миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон и российский политик Михаил Ходорковский, сообщает DW.

Созданный бизнесменом "Тинькофф банк", который после войны был продан структурам миллиардера Владимира Потанина, по-прежнему находится под ограничениями.

Напомним, 3 мая миллиардер Тиньков заявил, что эмигрирует из России. Банкир Олег Тиньков, миллиардер, один из самых богатых людей мира, эмигрирует из России и забирает оттуда свои бренды, чтобы не "пачкать их кровью жителей Украины и российских солдат".

Ранее, 28 апреля стало известно, что российский олигарх Тиньков продает 35% акций собственного холдинга. По информации российских журналистов, покупателем стала компания другого российского олигарха Владимира Потанина — "Интеррос".