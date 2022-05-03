"Не хочу марать свои бренды кровью жителей Украины" . Миллиардер Тиньков эмигрирует из России

Банкир Олег Тиньков, миллиардер, один из богатейших людей мира эмигрирует из России и забирает оттуда свои бренды, чтобы не "марать их кровью жителей Украины и русских солдат".

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Российский миллиардер Олег Тиньков заявил, что эмигрирует из РФ, продав свой бизнес "за копейки". Основой мотив отъезда, что он "не может спокойно зарабатывать в стране, которая ведет войну с соседом, убивая мирных граждан и детей", — заявил он на своей странице в инстаграм.

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Банкир, чье состояние "Форбс" оценивал в $9,4млрд, написал: "Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, была да вся вышла. А угрозы мне лично, человеку, который борется с тяжелейшим раком крови-лейкемией, желание наказать всего лишь за мнение, мое честное мнение, говорит об окончательном расчеловечивании режима, Храни вас Бог, обитатели Кремля и Лубянки".

Известный бизнесмен главной причиной своего отъезда называет – моральную: "Ни один миллиард/миллион не стоит слезы ребенка! Я потерял все, но я не потерял душу. Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет войну с соседом, убивая мирных граждан и детей, мне не нужны никакие основания! Это зло, а я на стороне добра! Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я точно не хочу умирать с этими миллиардами, но "подонком, трусом и чм*м", как 90% всех олигархов России. Трусы, у вас одна жизнь и ее нужно прожить как человек".

Именно по этой причине он не считает возможным оставлять в России свои бренды: "Я забираю из страны брэнды TINKOFF and LA DATCHA. Они принадлежат моей семье, а я не хочу их "марать" кровью русских солдат и жителей Украины! Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе!"

[ + – ] Инстаграм Олега Тинькова

Напомним, что в конце апреля Тиньков осудил российско-украинскую войну. Миллиардер и основатель "Тинькофф Банка", один из богатейших людей России Олег Тиньков рассказал, в каком положении оказался после того, как высказался против войны с Украиной и назвал армию РФ "гов*ом". Он поведал о звонке из администрации Путина и вынужден был продать свой банк по дешевке.