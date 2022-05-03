"Не хочу бруднити свої бренди кров'ю мешканців України". Мільярдер Тиньков емігрує з Росії

Банкір Олег Тиньков, мільярдер, один із найбагатших людей світу, емігрує з Росії та забирає звідти свої бренди, щоб не "бруднити їх кров'ю мешканців України та російських солдатів".

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Російський мільярдер Олег Тиньков заявив, що емігрує з РФ, продавши свій бізнес "за копійки". Основний мотив від'їзду, що він "не може спокійно заробляти в країні, яка веде війну з сусідом, вбиваючи мирних громадян і дітей", — заявив він на своїй сторінці в інстаграм.

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Банкір, чиї статки "Форбс" оцінював у $9,4 млрд, написав: "Шкода, що моя країна остаточно скотилася в архаїку, патерналізм і холуйство. Немає Росії, була та вся вийшла. А погрози мені особисто, людині, яка бореться з важким раком крові-лейкемією, бажання покарати лише за думку, мою чесну думку, говорить про остаточне розлюднення режиму. Бережи вас Бог, мешканці Кремля і Луб'янки".

Відомий бізнесмен головною причиною свого від'їзду називає моральну: "Жоден мільярд/мільйон не коштує сліз дитини! Я втратив усе, але не втратив душу. Я не можу спокійно заробляти в країні, яка веде війну з сусідом, вбиваючи мирних громадян та дітей, мені не потрібні жодні підстави! Це зло, а я на боці добра! Я не знаю, скільки мені залишилося жити, але я точно не хочу вмирати з цими мільярдами, але "покидьком, боягузом і чм*м", як 90% усіх олігархів Росії. Боягузи, у вас одне життя і його потрібно прожити як людина".

Саме з цієї причини він не вважає за можливе залишати в Росії свої бренди: "Я забираю з країни бренди TINKOFF and LA DATCHA. Вони належать моїй сім'ї, а я не хочу їх "бруднити" кров'ю російських солдатів і жителів України! Україна переможе, бо добро завжди перемагає зло, нас так навчали у школі!"

[ + – ] Інстаграм Олега Тинькова

Нагадаємо, що наприкінці квітня Тиньков засудив російсько-українську війну. Мільярдер і засновник "Тінькофф Банку", один з найбагатших людей Росії Олег Тиньков розповів, в якій ситуації опинився після того, як висловився проти війни з Україною та назвав армію РФ "гів*ом". Він розповів про дзвінок з адміністрації Путіна і змушений був продати свій банк дешево.