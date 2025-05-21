В Іспанії застрелили Андрія Портнова, — ЗМІ (оновлюється)

У Мадриді вбито Андрія Портнова, колишнього радника і заступника голови адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Екс-чиновнику вистрілили чотири рази в область грудей і один — у голову.

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Про це повідомляє іспанська радіостанція Cadena SER.

Вбивство сталося біля Американської школи в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон близько 9:15 ранку за місцевим часом. Поліція отримала повідомлення про те, що людина лежала на вулиці з вогнепальними пораненнями.

Після прибуття правоохоронці та лікарі констатували смерть Андрія Портнова від кількох вогнепальних поранень. Чотири рази йому вистрілили в область грудей і один — у голову.

Джерела в поліції уточнюють, що біля воріт школи Портнова жертву чекав чоловік на мотоциклі. Коли екс-радник Януковича під'їхав, він вистрілив у нього і швидко зник.

Співрозмовники видання не відкидають версію зведення особистих рахунків убивці з Портновим.

Андрія Портнова застрелили: деталі події

Газета El Pais пише, що в школі не знають, чи є Андрій Портнов батьком когось із учнів. У жертву стріляли п'ять разів дві або три людини. Наразі їх не заарештували.

Коли сталося вбивство, дошкільнята і старші учні розійшлися по класах.

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